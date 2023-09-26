亞運羽球／與莊吉生相見歡用台語交談 戴資穎自認很不輪轉

杭州亞運羽球項目中華隊由我國一姊戴資穎及一哥周天成領銜，前天下午已抵達杭州，昨晚在專屬場地練球。網球項目則在昨天開打，男雙組合許育修／莊吉生爆冷擊退地主中國大陸組合，晉級16強，賽後莊吉生和戴資穎相見歡，還用台語對話。

莊吉生在IG限時動態發布自己與小戴的合照並寫到：「很開心在亞運見到戴戴！謝謝妳成為台灣運動員的楷模，預祝戴戴這週比賽順利。戴戴非常溫暖親切，期待未來有機會與戴資穎多聊一些運動員的心路歷程。」

戴資穎也發限動分享這則貼文並打趣說道，「永遠記得這有趣又流暢的全台語對談，突然覺得自己的台語不太輪轉（流利）！」

戴資穎幽默回應莊吉生貼文。 截圖自戴資穎IG

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