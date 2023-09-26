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亞運射擊／連霸失利不喪志 林穎欣：想再拚一屆！

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
林穎欣（左）和呂紹全10公尺步槍混雙連霸失利。亞運採訪團／杭州攝影
林穎欣（左）和呂紹全10公尺步槍混雙連霸失利。亞運採訪團／杭州攝影

5年前的雅加達亞運首度設置射擊10公尺步槍混合團體賽，我國好手林穎欣、呂紹全就帶回別具意義的金牌，但今天杭州亞運挑戰連霸失利，且是資格賽就落馬，沒能擠身6組選手限定的決賽。

收完槍枝和裝備後接受訪問，林穎欣被問到今天狀況時先小聲驚呼「這麼尷尬嗎？」，接續鎮定回答說，今天進入狀況稍微慢了點，「沒有達成自己設定的標準滿可惜的，希望可以再拚一屆（亞運），繼續努力。」

林穎欣不過24歲，且已經過雅加達亞運、東京奧運到這次杭州亞運洗禮。她今天提到，杭州成績和5年前雅加達差異是用「巨大」來形容，不管個人賽和混雙，都不比上屆，「這次也有心理準備，設定的標準稍微低了一點，還是沒達到，進步空間大，還有可以做更好的地方。」

上屆亞運，10公尺步槍混雙資格賽是男、女各打40分後加總成績，今年是各打30發，每發滿分10.9分，排名第一的地主組合打出634.4分高分，男將盛李豪更打出319.3分的超高成績，平均每發都有超過10.6分；寶島組合619.0分僅排21組選手中的第16名。

林穎欣（左）和呂紹全10公尺步槍混雙連霸失利。亞運採訪團／杭州攝影
林穎欣（左）和呂紹全10公尺步槍混雙連霸失利。亞運採訪團／杭州攝影

上屆除混雙奪金，個人賽也有銅牌入袋的呂紹全，今天失準，尤其第三輪合計僅100.8分，他坦言表現不佳，打得也太保守，害怕失誤反而真的失誤，「身體的疲勞度和專注力還是有差，還是有進步的空間。」

中華射擊隊在10公尺空氣步槍空手而歸，呂紹全打起精神說：「不會因為上次得牌這次就要有什麼成就，知道問題在哪、設定在哪，沒達到，就繼續朝這方面努力。」

兩名好手接續以巴黎奧運為目標，將先爭取席位，尋求連莊奧運國手機會，林穎欣說：「還有幾次機會，很有機會爭取（奧運資格），也會盡力去爭取。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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