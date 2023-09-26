亞運射擊／上屆金牌組合失準 林穎欣、呂紹全資格賽淘汰

上屆雅加達亞運奪下中華代表團第一面金牌，我國射擊好手林穎欣和呂紹全今天挑戰10公尺步槍混合團體賽連霸，但資格賽就失準遭淘汰，沒能擠身只有6組選手能晉級的決賽，衛冕提前失利。

10公尺步槍混雙共有21國參賽，今天早上9點開始的資格賽，男、女選手各射擊30發，每發滿分10.9分，兩人分數加總決定排名。

林穎欣和呂紹全的衛冕組合，第一輪10發就出現失誤，呂紹全103.5分、林穎欣103.6分。

林穎欣（左）和呂紹全10公尺步槍混雙連霸失利。亞運採訪團／杭州攝影

第二輪兩人分數仍沒提升，排名一路下滑，第三輪林穎欣雖有105.2分，但呂紹全僅100.8分，總分619.0分排第16名，和第6名印度組合的628.2分有一段差距。

射擊上屆10公尺步槍奪下1金1銅，今年空手而歸，接續看25公尺手槍和不定向飛靶表現。

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