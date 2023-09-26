快訊

台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

「切西瓜」撞死23歲女騎士 桃園駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

亞運射擊／上屆金牌組合失準 林穎欣、呂紹全資格賽淘汰

亞運網球／南韓一哥爆冷不敵泰國小將 球拍摔到變形還拒握手

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓網球一哥權純雨。 路透
南韓網球一哥權純雨。 路透

南韓網球一哥權純雨在杭州亞運網球男單項目次輪，以3：6、7：5、4：6爆冷不敵世界排名第636的泰國選手薩姆里吉（Kasidit Samrej），賽後他情緒失控怒摔球拍，還不和對手握手，被球迷痛批沒運動家精神。

現年25歲的權純雨世界排名第112，名列亞運男單第4號種子，昨天對上排名較低的泰國22歲選手薩姆里吉意外遭遇苦戰，輸球後他神情沮喪，不停用球拍砸地和椅子，整支球拍都爛掉。薩姆雷隨後走到權純雨旁邊想握手致意，卻被忽視。

權純雨的舉動引來大批網友抨擊，不過也有陸媒指出，薩姆里吉比賽中利用傷停、上廁所時間過長，影響對手氣勢，權純雨對此相當不滿，因此輸球後徹底宣洩情緒。

根據韓國規定，選手獲得奧運獎牌、亞運金牌可免服兵役，權純雨錯失單打機會後，只能期待男雙能奪金。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

相關新聞

亞運射擊／上屆金牌組合失準 林穎欣、呂紹全資格賽淘汰

上屆雅加達亞運奪下中華代表團第一面金牌，我國射擊好手林穎欣和呂紹全今天挑戰10公尺步槍混合團體賽連霸，但資格賽就失準遭淘...

亞運／柔道雙金開路 輪跆拳道羅嘉翎接力 26日重點賽事看這裡

「柔道男神」楊勇緯剛奪下中華代表團亞運史上第一百面金牌，昨天「柔道女王」連珍羚再接棒，四度參賽的她一路晉級金牌賽，最終戰...

亞運柔道／奪金粉碎質疑 連珍羚金句連發：感謝自己沒放棄

同樣是落淚，這次是欣喜的淚水，我國「柔道女王」連珍羚揮別兩年前東京奧運「一輪遊」失利，昨天在杭州亞運一路闖進女子五十七公...

亞運現場／杭州風情畫…超越勝負的劍舞 孫家閎留武家風範

對獎牌的期望，不是人人可以化為現實，「柔道女王」連珍羚四戰亞運終於奪金，留下喜悅的淚水，武術場上，孫家閎的第二度征戰亞運...

亞運桌球／1局未取輸大魔王中國 我男團收銅

真的是攀不過的高牆，中華桌球隊昨天在男團四強賽遭遇一場震撼教育，面對中國大陸隊直落三點、一局未取落敗，收穫一面銅牌，「桌...

亞運划船／黃義婷獎牌擦身過 是否續拚巴黎奧運沒答案

兩屆奧運國手、雅加達亞運奪下銀牌的「划船甜姊兒」黃義婷，杭州亞運迎接「畢業戰」，拚盡全力但錯過頒獎台，以第四名完成賽事的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦