亞運網球／南韓一哥爆冷不敵泰國小將 球拍摔到變形還拒握手
南韓網球一哥權純雨在杭州亞運網球男單項目次輪，以3：6、7：5、4：6爆冷不敵世界排名第636的泰國選手薩姆里吉（Kasidit Samrej），賽後他情緒失控怒摔球拍，還不和對手握手，被球迷痛批沒運動家精神。
現年25歲的權純雨世界排名第112，名列亞運男單第4號種子，昨天對上排名較低的泰國22歲選手薩姆里吉意外遭遇苦戰，輸球後他神情沮喪，不停用球拍砸地和椅子，整支球拍都爛掉。薩姆雷隨後走到權純雨旁邊想握手致意，卻被忽視。
權純雨的舉動引來大批網友抨擊，不過也有陸媒指出，薩姆里吉比賽中利用傷停、上廁所時間過長，影響對手氣勢，權純雨對此相當不滿，因此輸球後徹底宣洩情緒。
根據韓國規定，選手獲得奧運獎牌、亞運金牌可免服兵役，權純雨錯失單打機會後，只能期待男雙能奪金。
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