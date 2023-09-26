亞運柔道／用金牌粉碎質疑 連珍羚：感謝自己沒放棄

同樣是落淚，這次是欣喜的淚水，我國「柔道女王」連珍羚揮別兩年前東京奧運「一輪遊」失利，昨天在杭州亞運一路闖進女子五十七公斤級金牌戰，最終更在「黃金得分賽」力退衛冕者、日本名將玉置桃。生涯對戰首勝就是在關鍵戰，讓她淚崩喊「好像在作夢」，也確定續拚明年巴黎奧運。

連珍羚過往和玉置桃五度對決，從沒奪勝，昨天正規賽四分鐘時間也沒能扳倒對手，但在「黃金得分賽」第十九秒時靠反摔奪勝，雙手振臂迎接台灣柔道史上第一面女子亞運金牌。

「柔道女王」連珍羚，昨在杭州亞運女子五十七公斤級連過四關，奪下個人也是台灣女子柔道史上第一面亞運金牌。特派記者季相儒／攝影

卅五歲年紀是全隊最資深，從二○一○年廣州亞運就開始參賽的連珍羚透露，杭州亞運就是東奧結束後繼續選手路的原因，甚至當作生涯最後一場比賽，放手一搏準備，「能達到這個（金牌）目標，真的覺得很開心。」

大學就為了柔道赴日，連珍羚兩年前東京奧運壯志滿懷，不料卻在宛如「主場」的東京奧運意外首戰出局，讓她從場上哭到場下。昨天同樣止不住淚水的她，提到兩年來的準備再度哽咽。

第四度參加亞運的「柔道女王」連珍羚，昨在杭州亞運女子五十七公斤級連過四關，其中四強賽和最後金牌戰都因正規賽未分出高下，拚戰到「黃金得分賽」才勝出。特派記者季相儒／攝影

「這面金牌意義對我真的很大很大，因為奧運比完，這兩年很多人會覺得『妳為什麼還要摔？』。可是全世界都不相信我沒關係，我一直相信我自己做得到。這真的好困難，可是我做到了，很開心。」連珍羚除感謝教練蔡宜芳、中華隊日籍教練高市賢悟的幫忙，也特別感謝不放棄的自己，撐過每次自我懷疑的時刻，才能走上杭州亞運頒獎台最高位置。

連珍羚二○一○年廣州亞運、二○一八年雅加達亞運都奪下銅牌，昨天帶回台灣柔道史上第一面亞運女子金牌，她也特別提到前一天奪下中華代表團史上「第一百金」的楊勇緯，她感性說：「他真的是我繼續走下去很大的動力，他不會因為現在成績很好就很高傲，一直為柔道努力、給我很大支持，我也很感謝他。」

楊勇緯已喊話，以明年巴黎奧運金牌為目標，連珍羚呢？又哭又笑的她第一時間表示想先沉澱心情，頒獎完後明確說出目標「當然以明年奧運為主」。

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