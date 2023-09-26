亞運武術／杭州風情畫…超越勝負的劍舞 孫家閎留武家風範

對獎牌的期望，不是人人可以化為現實，「柔道女王」連珍羚四戰亞運終於奪金，留下喜悅的淚水，武術場上，孫家閎的第二度征戰亞運，留下○點一分的遺憾無法奪牌，直到走進混合採訪區，情緒還是久久難以自己。

亞運賽程種類多且分布場地廣，前線記者在選擇當天行程上，多數都是「逐牌而居」，哪裡有奪牌希望哪裡去，碰到表定行程卻在賽程前段就提前遭到淘汰或成績不如預期，就趕緊查看下一個點可以往哪去。

抵達舉辦武術賽事的蕭山瓜瀝文體中心時，原是奪牌所繫的孫家閎，在上午太極拳發生要命失誤，在十八位參賽選手中排名第十五，奪牌希望渺茫，但因為距離下一行程還有時間，留了下來，見證告別選手生涯的一瞬間。

知道幾乎不可能拿牌，孫家閎奮力留下了不留遺憾的太極劍最後一舞（成績排名第三），為何能在重大失誤之後穩住心態？他說：「就是求一個不留遺憾，最後一次國際賽，又是最大的比賽、武術裡的奧運等級賽事，與其消極心態、上去隨便打打打，不如讓自己留下一個永生難忘回憶。」

運動員的生涯短暫，孫家閎自認幸運，有家人一路支持，現在也因為家庭，決定放下長期分隔兩地的生活，杭州亞運成為他的國際賽最終戰，完成太極劍全套動作後，他俯身手觸地面，向最後的亞運、最後的國際賽告別。

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