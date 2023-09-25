亞運柔道／屢次挫敗掉淚到奪金大哭 連珍羚淚水代表突破極限

台灣「柔道女王」連珍羚今天在杭州亞運一舉奪金，她從成為台灣首名旅日選手，到經歷2年前東京奧運的低谷，她將挫敗的淚水轉化為克服挫折後的感動，突破了自己的極限。

35歲的連珍羚在國小時因為不想參加早自習，選擇加入社團，開啟她與柔道的緣分。她在2008年赴日留學，在日本接受完整柔道訓練，並在2014年成為台灣柔壇首名旅日職業選手，之後在2016年里約奧運柔道女子57公斤級項目中獲得第5名佳績。

因此連珍羚在2021年的東京奧運備受期待，不過首戰就爆冷出局，當時淚灑現場，對外界的期待感到抱歉。原本規劃在東京奧運後在國際賽退休的連珍羚，因為不甘心決定繼續拚，她說，杭州亞運就是她在東京奧運後，決定繼續站在柔道場上奮鬥的理由。

這次已經是連珍羚第4次站上亞運舞台，終於把東京奧運難過的淚水轉化為杭州亞運奪金開心的淚水，在這2年間所經歷過的掙扎，也終於化為甜美的果實。

連珍羚指出，在日本時教練一直為選手灌輸一個觀念，就是不要因為裁判喊暫停就把動作停下來，「要繼續把動作做到底，這已經是在日本練習根深蒂固的觀念。」在場上柔道選手必須把動作做到底，而對於連珍羚的柔道人生來說也是一樣，「一路走來真的很多困難，但我很感謝自己一直撐下來，走到這一步。」

這面金牌的出現，也給了連珍羚繼續拚下去的力量，今天宣告將挑戰明年巴黎奧運，她也表示，這次亞運是一個轉捩點，「如果我感受到極限的話就會退休，但我還看到自己成長，所以決定繼續往奧運前進，這一戰很重要，很開心能做到。」

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