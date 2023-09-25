亞運柔道／看連珍羚從谷底爬起 教練蔡宜芳：很可怕
「柔道女王」連珍羚今天在亞運女子57公斤級奪金，在2年前奧運挫敗後，開始與連珍羚合作的教練蔡宜芳直呼，連珍羚到了35歲還可以忍受挫敗、精進技術，「是很可怕的選手。」
連珍羚今天一路闖進金牌戰，並擊敗日本強敵玉置桃，奪下本屆杭州亞運台灣第2金。柔道教練蔡宜芳表示，「說實在珍羚她壓抑很久了、非常久。」雖然連珍羚在2年前的東京奧運爆冷出局後也曾掉淚，不過蔡宜芳指出，「今天是我第一次看她這樣崩潰大哭，她也說自己從來沒有這樣過。」
蔡宜芳是在東京奧運之後開始擔任連珍羚的黃金計畫教練，蔡宜芳坦言，東京奧運之後連珍羚真的有點跌到谷底，「但她不相信自己做不到，沒有忘記初衷，一直在努力著，我也鼓勵她別看扁自己，一定可以再爬起來。」
蔡宜芳也提到，35歲的連珍羚已經是有一定年齡的選手了，但還願意經歷挫敗、增加技術，「敵人也覺得她很可怕，都已經到這個層級了。」
蔡宜芳指出，連珍羚在近2年新練了很多技術，這次在金牌戰就成為關鍵，「以前她可能一直主攻，但她知道現在可能這樣會耗很多體力，必須掌控節奏，防守時多了一些東西，她就是最可怕的選手。」
蔡宜芳笑說，連珍羚在比完金牌戰之後直呼好累，「但我跟她說，妳還必須再繼續累下去。」稍早連珍羚宣布，將會續拚明年的巴黎奧運。
賽程才開始第2天，「柔道男神」楊勇緯、「柔道女王」連珍羚就陸續為台灣摘金，女子70公斤級的廖宇蓉今天也闖進銅牌戰，可惜無緣獎牌，不過蔡宜芳說：「我覺得今天她們表現真的都非常好。」而談到柔道這2面金牌的意義，蔡宜芳說：「當然有意義呀，第一次在亞運2金耶！」
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