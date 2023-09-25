快訊

數位原生世代揭密／斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？

被高市府「連開6罰單」總金額破千萬！涂萬財神隱關機 員工低調都答這句

亞運柔道／連珍羚亞運奪金 連父：她的堅持讓人佩服

中央社／ 新北25日電
柔道好手連珍羚（前）與父親連金河（後）。 報系資料照
柔道好手連珍羚（前）與父親連金河（後）。 報系資料照

柔道選手連珍羚今天在亞運奪金。連珍羚父親激動表示，家中4兒女都熱愛柔道，只有連珍羚從小就一直堅持走這條路，這份堅持讓人佩服，若有機會，希望連珍羚能在巴黎奧運再放光芒。

連珍羚的父親連金河去年7月自新北市警察局訓練科科長退休，仍很關心女兒在日本發展的情形，尤其是希望在亞運能繳出亮麗的成績，連珍羚奪得金牌，親友紛紛告知及祝賀。

他感慨表示，台灣選手在外國比賽，常常會遇到不公平的判決，從參加里約奧運到東京奧運，除非比賽贏得動作很明顯，否則常會被忽視，甚至被「黑」掉。

連金河說，全家都熱愛柔道，他是初段，4個子女都曾是柔道國手，因此，有同事就戲稱他是「國父」，即「國手的父親」。

他表示，除了連珍羚仍堅持在柔道的這條路上，老二和老四都轉任高中教練，老三則從事警職，目前是桃園市警察局永安派出所所長。

連金河表示，連珍羚從國小三年級就有柔道夢，10年前就到柔道實力很強的日本學習，從就讀日本山梨大學到進入企業的職業柔道隊，雖然已35歲了，但仍堅持永不放棄的精神，這讓他非常佩服。

他透露，已經35歲了連珍羚曾萌生在東京奧運後退休，但在初賽就遇不公平裁判而落敗，也讓連珍羚氣憤得決定不退休了，一定要有所表現，這次奪金，也讓連珍羚的實力再獲肯定。若有機會再次出賽巴黎奧運，期待連珍羚在奧運奪金夢想能夠實現，再放光芒。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運柔道／確定延續生涯！35歲「女王」連珍羚宣布拚巴黎奧運

亞運柔道／金牌戰扳倒天敵 連珍羚感謝幕後功臣

亞運柔道／女王感謝男神！連珍羚：楊勇緯是繼續走下去的動力

亞運柔道／用金牌粉碎質疑 連珍羚淚崩：謝謝撐下來的自己

相關新聞

亞運柔道／確定延續生涯！35歲「女王」連珍羚宣布拚巴黎奧運

揮別東京奧運首輪出局低潮，我國「柔道女王」連珍羚今天在杭州亞運奪下女子57公斤級金牌，頒獎典禮時她聽到會歌忍不住再度落淚...

亞運柔道／用金牌粉碎質疑 連珍羚淚崩：謝謝撐下來的自己

同樣是落淚下場，這次是欣喜的淚水，我國「柔道女王」連珍羚杭州亞運一路闖進女子57公斤級金牌戰，最終戰更在「黃金得分賽」力...

亞運桌球／男團莊智淵、林昀儒領軍輸中國 中華隊連3屆銅牌

中華代表團男子桌球代表隊連續3屆拿下團體獎牌，今天為成色而戰，4強賽面對大魔王等級的對手中國大陸隊，直落3點、1局未取落...

亞運柔道／女王感謝男神！連珍羚：楊勇緯是繼續走下去的動力

「柔道男神」楊勇緯昨天為中華代表團奪下杭州亞運第一面金牌，今天「柔道女王」連珍羚馬上接棒，4度參賽終於在女子57公斤級登...

亞運柔道／黃金得分賽扳倒日本衛冕軍 「女王」連珍羚勇奪金牌

揮別東京奧運「一輪遊」低潮，我國「柔道女王」連珍羚杭州亞運在女子57公斤級一路闖關，關鍵4強賽在「黃金得分賽」成功壓制中...

亞運柔道／東京奧運一輪遊落淚離場 連珍羚闖金牌戰寫勵志故事

東京奧運壯志滿懷卻在第一場意外出局，「柔道女王」連珍羚落淚走下賽場，提前失利讓她打消退役念頭，堅持柔道路的信念在杭州亞運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦