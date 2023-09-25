亞運柔道／連珍羚亞運奪金 連父：她的堅持讓人佩服
柔道選手連珍羚今天在亞運奪金。連珍羚父親激動表示，家中4兒女都熱愛柔道，只有連珍羚從小就一直堅持走這條路，這份堅持讓人佩服，若有機會，希望連珍羚能在巴黎奧運再放光芒。
連珍羚的父親連金河去年7月自新北市警察局訓練科科長退休，仍很關心女兒在日本發展的情形，尤其是希望在亞運能繳出亮麗的成績，連珍羚奪得金牌，親友紛紛告知及祝賀。
他感慨表示，台灣選手在外國比賽，常常會遇到不公平的判決，從參加里約奧運到東京奧運，除非比賽贏得動作很明顯，否則常會被忽視，甚至被「黑」掉。
連金河說，全家都熱愛柔道，他是初段，4個子女都曾是柔道國手，因此，有同事就戲稱他是「國父」，即「國手的父親」。
他表示，除了連珍羚仍堅持在柔道的這條路上，老二和老四都轉任高中教練，老三則從事警職，目前是桃園市警察局永安派出所所長。
連金河表示，連珍羚從國小三年級就有柔道夢，10年前就到柔道實力很強的日本學習，從就讀日本山梨大學到進入企業的職業柔道隊，雖然已35歲了，但仍堅持永不放棄的精神，這讓他非常佩服。
他透露，已經35歲了連珍羚曾萌生在東京奧運後退休，但在初賽就遇不公平裁判而落敗，也讓連珍羚氣憤得決定不退休了，一定要有所表現，這次奪金，也讓連珍羚的實力再獲肯定。若有機會再次出賽巴黎奧運，期待連珍羚在奧運奪金夢想能夠實現，再放光芒。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 柔道搶下2金 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言