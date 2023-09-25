亞運柔道／連珍羚亞運奪金 連父：她的堅持讓人佩服

柔道選手連珍羚今天在亞運奪金。連珍羚父親激動表示，家中4兒女都熱愛柔道，只有連珍羚從小就一直堅持走這條路，這份堅持讓人佩服，若有機會，希望連珍羚能在巴黎奧運再放光芒。

連珍羚的父親連金河去年7月自新北市警察局訓練科科長退休，仍很關心女兒在日本發展的情形，尤其是希望在亞運能繳出亮麗的成績，連珍羚奪得金牌，親友紛紛告知及祝賀。

他感慨表示，台灣選手在外國比賽，常常會遇到不公平的判決，從參加里約奧運到東京奧運，除非比賽贏得動作很明顯，否則常會被忽視，甚至被「黑」掉。

連金河說，全家都熱愛柔道，他是初段，4個子女都曾是柔道國手，因此，有同事就戲稱他是「國父」，即「國手的父親」。

他表示，除了連珍羚仍堅持在柔道的這條路上，老二和老四都轉任高中教練，老三則從事警職，目前是桃園市警察局永安派出所所長。

連金河表示，連珍羚從國小三年級就有柔道夢，10年前就到柔道實力很強的日本學習，從就讀日本山梨大學到進入企業的職業柔道隊，雖然已35歲了，但仍堅持永不放棄的精神，這讓他非常佩服。

他透露，已經35歲了連珍羚曾萌生在東京奧運後退休，但在初賽就遇不公平裁判而落敗，也讓連珍羚氣憤得決定不退休了，一定要有所表現，這次奪金，也讓連珍羚的實力再獲肯定。若有機會再次出賽巴黎奧運，期待連珍羚在奧運奪金夢想能夠實現，再放光芒。

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