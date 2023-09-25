亞運籃球／技術會議確認阿提諾可上場 中華男籃添保險

杭州亞運男籃賽事明天開打，今天賽前的技術會議正式確定「新台灣人」阿提諾將可代表中華男籃出賽，對男籃的禁區攻守戰力都添了一分保障。

杭州亞運男子5對5籃球共有16隊參賽、分為4組，在預賽和地主中國、香港（遞補黎巴嫩）、蒙古同組，取分組前2晉級8強賽，明晚8時首戰香港。

這支亞運代表隊已集訓超過3個月，還曾遠赴日本、澳洲移地訓練，不過阿提諾（WilliamArtino）能否參賽，一直是教練團心中的一塊大石頭，甚至全隊都已經抵達杭州後，這個問題仍舊沒有答案。

幸好在今天的技術會議上，已確認阿提諾就在出賽名單中，也就是說，接下來亞運男籃賽事，都可以看得到阿提諾的場上英姿。

在2014年的仁川亞運，當時同樣歸化的戴維斯（Quincy Davis），就因為沒能在台灣居住至少3年的規定，而無法參加當年的亞運男籃，因此今年才會令人擔心是否憾事重演。

據了解，在賽前的技術會議上，參賽的每一支球隊都必須針對球員的名字、背號相互一一確認，而在會議上沒人有異議，代表阿提諾的參賽資格沒問題。

上屆的雅加達亞運，中華男籃拿到第4名的史上最佳成績，今年雖然少了因傷缺賽的後衛陳盈駿，但包括歸化的阿提諾，以及被國際籃球總會（FIBA）認證是台灣人的阿巴西都將披上戰袍，加上在中國男子籃球職業聯賽（CBA）、瓊斯盃都表現出色的林庭謙，中華男籃還是很有機會一搏站上頒獎台的機會。

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