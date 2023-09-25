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亞運跆拳道／黃昱翔、莊天羽、混合團體皆止步8強
杭州亞運跆拳道今天正式展開對打項目，中華男子58公斤級黃昱翔、女子49公斤級莊天羽，以及混合團體都不敵對手止步8強。
從小就學習跆拳道的黃昱翔雖然年僅23歲，但已經決定今年是最後一次參加亞運，他在上午的賽事順利闖過32、16強後挺進8強，只可惜籤運不佳，8強對上目前奧運積分排名第1的韓國好手張準，同時也是東京奧運男子58公斤級的銅牌得主。
首局黃昱翔表現不算太差，仍有主動攻擊的機會，以1比4落敗、積分以0比1落後；第2局張準積極搶攻，多次完成上端攻擊，輕鬆以14比2拿下，並以總積分2比0獲勝，黃昱翔也遭到淘汰。
女子49公斤級的莊天羽同樣一路闖進8強賽，可惜對上東京奧運金牌、泰國好手班妮帕（PanipakWongpattanakit）。儘管莊天羽展現出不懼怕的態度，但雙方實力和經驗還是有段差距，最終2局以1比6、7比11，總積分0比2落敗。
至於混合團體賽事，對上強權韓國隊，派出羅嘉翎、林唯均、邱義睿、李孟恩應戰，結果經過3局苦戰，以總分43比93慘敗給韓國。
跆拳道混合團體賽事每隊派4人參賽，賽事規定不同性別不能對打外，其餘量級並沒有規定，隨時都能換人上場競賽。
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