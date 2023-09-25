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亞運女壘／備戰3年亞運亮相 首戰新加坡採投手車輪戰

中央社／ 台北25日電
備戰3年台灣女壘隊（圖）終於要在杭州亞運舞台亮相，26日首戰與新加坡隊交手，預計會採投手車輪戰、讓投手群多適應場地狀況。（中華民國壘球協會提供）
備戰3年台灣女壘隊（圖）終於要在杭州亞運舞台亮相，26日首戰與新加坡隊交手，預計會採投手車輪戰、讓投手群多適應場地狀況。（中華民國壘球協會提供）

備戰3年中華女壘隊終於要在杭州亞運舞台亮相，總教練韓幸霖直言這是最終目標、大家心情都很興奮，明天首戰與新加坡隊交手，預計會採投手車輪戰、讓投手群適應場地狀況。

杭州亞運女壘隊此次由總教練韓幸霖領軍，預賽與日本、香港、新加坡分在A組，B組有中國、菲律賓、韓國和泰國，分組前2名球隊晉級超級循環賽複賽，金牌戰將於10月2日舉行。

女壘代表隊上屆在印尼雅加達亞運拿下銀牌，此次預賽主要對手是27日要對上的日本隊，取得晉級複賽不是大問題，另外一組鎖定對手則是地主中國和菲律賓。

女壘隊備戰杭州亞運從2020年9月就成軍，也是所有項目中最早入駐國訓中心的代表隊，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響亞運延期，備戰3年終於要踏上亞運舞台。

韓幸霖今天接受中央社記者訪問時細算，2020年9月22日成軍，到代表隊今年9月22日出發、剛好3年，大家心情都很興奮，亞運舞台是最終的目標、等了很久，過程中有好的時候也有低潮的時候，都是吸取經驗的養分，會鼓勵選手該做的、該練的都有完成了，比賽好好享受、專注打好每一戰。

此次女壘代表隊包括邱安汝、杜雅婷、李思詩、楊依婷、林志霙、陳家宜等人都是上屆班底，還有新生代王牌投手20歲的柯夏愛。

韓幸霖表示，投手部分邱安汝最資深、經驗豐富扮演穩定軍心的角色，柯夏愛和杜雅婷也是具有速度優勢的好手，此批球員打線齊全，中心棒次陳家宜、李思詩、林志霙都是人選。

明天首戰迎戰新加坡先發投手先保密，韓幸霖表示，打算採投手車輪戰，第一場比賽讓比較多投手有機會上場踩踩場地、適應場地狀況。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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