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亞運柔道／楊勇緯勇奪中華隊首金 中市獎金加碼至100萬

中央社／ 台中25日電
楊勇緯不負期望，為中華隊開張金牌。（特派記者季相儒／攝影） 陳宛晶
楊勇緯不負期望，為中華隊開張金牌。（特派記者季相儒／攝影） 陳宛晶

「柔道男神」楊勇緯昨天在杭州亞運為台灣奪下隊史首金，台中市長盧秀燕今天宣布，率先調整激勵金，亞運金牌加碼至新台幣100萬元，銀牌50萬元、銅牌30萬元。

家在台中市的楊勇緯，昨天在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽奪下隊史首金，且是台灣亞運史上第100金，奪金消息一傳回台中，盧秀燕就在臉書貼文肯定楊勇緯是台中市的驕傲。

盧秀燕上午前往大甲區出席順天國中活動中心新建工程動土典禮，會前接受媒體聯訪時表示，看到楊勇緯奪獎後抱頭痛哭很心疼，很想給他一個抱抱，所以昨天才在臉書貼出一張抱楊勇緯的照片，謝謝他長久以來艱辛訓練，還有承受很大壓力，她貼出這張照片後，也讓很多「楊太太」們又嫉妒又羨慕。

盧秀燕說，今天來到順天國中也有體育班，她想給孩子一個很好的激勵及示範，行行出狀元，在體育道路上只要努力都可以成為「楊勇緯」，她宣布率先調整激勵金。

盧秀燕指出，台中市選手在亞運拿下金牌，激勵金將從原來的15萬元調高為100萬元、銀牌50萬元、銅牌30萬元，讓得牌的台中市選手在國家獎金外，台中市還有額外加碼。另外，台中市選手還有參加獎，只要甄選成為亞運選手就有2.5萬元，歡迎各縣市跟進提高獎金。

至於楊勇緯回台後，盧秀燕說，按照台中市慣例，對於好表現的選手一定有鼓勵及歡迎辦法，尤其在國際賽事獲獎，會有一定規格的接待，因為這不只是國家之光，也是台中市之光，全體市民都為他們喝采，大家都與有榮焉。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 楊勇緯

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