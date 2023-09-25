亞運柔道／女王連珍羚16強賽獲勝 順利晉級8強

台灣「柔道女王」連珍羚今天在杭州亞運女子57公斤級項目出賽，16強賽對上吉爾吉斯選手，以2個半勝取得一本，順利晉級8強賽，之後將對上哈薩克選手。

連珍羚今天上午在16強賽與吉爾吉斯選手扎娜爾．若爾多舍娃（Zhanar Zholdosheva）交手，先在1分3秒時運用內割拿下半勝，之後於1分44秒時用腕挫三角固取得半勝，順利取得一本擊敗對手，下一場在8強賽對手為哈薩克的謝瓦拉．尼尚巴耶娃（Sevara Nishanbayeva）。

擁有2屆奧運資歷的連珍羚，今年杭州亞運是她第4次叩關亞運舞台，她2010年廣州亞運首秀就摘銅；4年後再戰仁川亞運，拚到右手肘脫臼；2018年雅加達亞運捲土重來，再帶回1面銅牌。

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