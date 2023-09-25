首日完成百金紀錄 後續爭金項目來盤點！

杭州亞運開始陸續產出獎牌，我國首日就拿下4面獎牌，共計1金1銀2銅，柔道一哥楊勇緯並未辜負期待、拿下金牌，寫下台灣在亞運歷史百金，競體男團也在鞍馬王子李智凱壓陣下，拿到史上首面團隊獎牌（銅牌）。

本篇持續盤點後續較晚開戰的爭牌重點項目，包含湯神領軍的射箭、四金釵領銜的拳擊，以及空手道、團體球類等項目。

首日就達成百金紀錄！

杭州亞運開幕日後首日（24日），我國單日進帳4面獎牌，最早奪牌的是跆拳道品勢，由馬允中拿下銀牌，陳歆雅也拿下銅牌，而我國的本屆首金、歷史百金如同預期，由柔道一哥楊勇緯帶走，他在男子60公斤級擊退南韓選手鍍金，寫下個人亞運最佳成績，收下奧運銀、亞運金後，等他的就剩下奧運金牌！

25日也有不少爭牌決賽賽程，黃義婷參戰女子單人雙槳決賽、女團競體決賽、跆拳道混團、武術太極劍、太極拳決賽的陳宥崴、孫家閎，體育迷都能為選手們繼續加油！

射箭力抗南韓大魔王

本篇將繼續盤點後續較晚開戰的爭牌重點項目團，首先是湯神帶領的射箭男團，台灣歷屆亞運射箭都是奪牌庫，是射箭亞運歷史第四多的奪牌國家，但近年箭壇由南韓稱霸，所幸台灣找到兩大代表人物：湯神湯智鈞跟魏均珩，上屆亞運確立國家隊主將後，連戰奧運、本屆亞運，上屆反曲弓男團有奪金紀錄，東奧更奪銀，本屆兩大主將將率領小將蘇于洋、戴宇軒續戰南韓大魔王。

女團部分壓力更大，反曲弓女團雖然仍有強棒雷千瑩、彭家楙領銜出戰，但南韓女團喊出全制霸的口號，底氣來自於陣中四大王牌。新科世界盃金牌、超級新人林詩泫，她連拿世界杯兩站金牌，是目前團隊資歷最菜、但實力最巔峰的選手，身旁還有東奧三金射手安山，以及另外兩位曾任「世界箭后」的姜彩瑛與崔美善，聚集天賦與經驗的南韓女團也是我國女團爭金路上最大障礙。

四金釵重拳出擊！

再來是四金釵領銜的拳擊項目，我國女子拳擊近年成績較男子佳，而本屆亞運成績也與巴黎奧運掛鉤，除了兩大量級只有兩張門票外，從50至60公斤級前四都能拿到奧運席位。本屆由東奧奪牌的黃筱雯領軍，四金釵都被寄與奪牌希望，首先是黃筱雯，今年參與54公斤級，最大對手仍是中國好手常園，常園上屆亞運於51公斤級奪金，她在籤表上會與筱雯先交手，算是一大難關。

另一位奪牌希望、57公斤級的林郁婷將面對強敵菲律賓的佩特蕭，佩特蕭是東奧銀牌，在日本奪金名將入江退出後，她被認為是57公斤級魔王的存在，另一位魔王是哈薩克的卡琳娜，她在世錦賽只輸給義大利選手，另外日本的吉澤颯希也不能小覷，在世錦賽表現也不俗。

60公斤級的吳詩儀也將面對四大好手，分別是前年世錦賽冠軍的哈薩克女將瑞瑪，中國女將楊文璐、南韓女將吳妍姬、日本好手田口綾華，這四名好手是今年世錦賽並列第五。而66公斤級的陳念琴將撞上今年世錦賽剛奪金的中國好手楊柳，世錦賽前四名好手也都在亞洲，但若陳念琴能先克服籤表位於同一側的楊柳，後面有望一鼓作氣打下獎牌。







。第19屆杭州亞運跆拳道品勢賽程24日登場，台灣跆拳道好手馬允中（圖）勇奪銀牌。他說，已經拚盡全力，沒有遺憾。（中央社）

空手道搶金

再來是台灣具備話語權的空手道項目，雖然少了年初拋出震撼彈卸下戰袍的名將文姿云，但我國仍有兩大奪金女將：上屆金牌谷筱霜（50公斤級），以及今年世錦賽奪金（55公斤級）、狀態正好的辜翠萍。各國選手也有特別避開我國女子50與55公斤級的戰場，能否延續、甚至超越上屆亞運的空手道2金，還得仰賴其他選手發揮。

再來是團體運動，首先是組出夢幻陣容的棒球，亞運徵召的條件下，本屆湊出17名職棒好手，擁有多名下個世代國家隊王牌的潛力股，包含美職響尾蛇小聯盟備受期待的左投「玉米」林昱珉、今年破繭而出的旅日左投王彥程、火球狂飆的費城人1A潘文輝，以及中職兩大新生代強投古林睿煬與美美鄭浩均。打線更是豪華，小聯盟表現出色的鄭宗哲、怪力男李灝宇，以及國手等級的林立、林子偉、林安可、戴培峰都出戰。

棒球看台韓爭金

我國預賽被分與南韓一組，有免兵役壓力（奪金免役）的南韓勢必火力全開，不過本屆南韓給了年輕選手機會，徵召年輕球員為骨幹，但也補上老將鎮場，包含經典賽國手、樂天巨人先發投手朴世雄，所幸玻璃強投具昌模又有傷勢疑慮退出（這位左腕強投也確定必須服役），即將挑戰大聯盟的國家隊主力強打「風之孫」李政厚也退出。由於日本多半以社會人菁英組隊，亞運棒球奪金關鍵就是10月2日的台韓大戰。

另外是電競項目《英雄聯盟》，我國籤運不錯，躲掉魔王級的中、韓，若能穩紮穩打，有機會打到金牌戰、保獎牌。可惜是電競項目的《傳說對決》，我國首戰就敗給香港，高機率無緣獎牌。

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