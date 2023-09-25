亞運柔道／南韓女選手不慎甩對手巴掌 遭判罰出場後落淚

杭州亞運柔道女子48公斤級4強賽事中，南韓選手李慧卿在加時賽不慎朝哈薩克選手阿布扎金諾娃（Abiba Abuzhakynova）的臉甩巴掌，累計3犯規直接輸掉比賽，她當下傻眼地留在賽場，南韓教練也在場邊抗議。

哈薩克選手被李慧卿賞一巴掌後蹲坐地上，李慧卿馬上道歉並關心對方，但現場發出噓聲，似乎是不滿她的行為。最終李慧卿被判3次犯規輸掉比賽，犯規分別是避免對手抓握、無戰意及違反運動精神行為。

哈薩克選手獲勝後離場，李慧卿則留在場上露出傻眼神情，南韓教練激動抗議無法改變結果，李慧卿最後走回教練區，忍不住落淚。

柔道比賽中，柔道選手不能使用任何被禁技術，包含攻擊關節（肘部除外）、揮拳或踢腳、觸摸對手臉部，或以任何方式故意傷害對手。處罰分為指導（輕微犯規）和取消比賽資格（嚴重犯規）。選手如果被取消比賽資格，判對方獲勝；如果累計3次指導，也判對方獲勝。

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