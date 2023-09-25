亞運柔道／南韓女選手不慎甩對手巴掌 遭判罰出場後落淚
杭州亞運柔道女子48公斤級4強賽事中，南韓選手李慧卿在加時賽不慎朝哈薩克選手阿布扎金諾娃（Abiba Abuzhakynova）的臉甩巴掌，累計3犯規直接輸掉比賽，她當下傻眼地留在賽場，南韓教練也在場邊抗議。
哈薩克選手被李慧卿賞一巴掌後蹲坐地上，李慧卿馬上道歉並關心對方，但現場發出噓聲，似乎是不滿她的行為。最終李慧卿被判3次犯規輸掉比賽，犯規分別是避免對手抓握、無戰意及違反運動精神行為。
哈薩克選手獲勝後離場，李慧卿則留在場上露出傻眼神情，南韓教練激動抗議無法改變結果，李慧卿最後走回教練區，忍不住落淚。
柔道比賽中，柔道選手不能使用任何被禁技術，包含攻擊關節（肘部除外）、揮拳或踢腳、觸摸對手臉部，或以任何方式故意傷害對手。處罰分為指導（輕微犯規）和取消比賽資格（嚴重犯規）。選手如果被取消比賽資格，判對方獲勝；如果累計3次指導，也判對方獲勝。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最新中華隊快報
▪ 中華隊點將錄
▪ 賽程與轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言