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杭州風情畫／場地氣派有餘 配套安排不足

聯合報／ 特派記者曾思儒
杭州亞運的主場館。中新社
杭州亞運的主場館。中新社

杭州亞運共有十二個新建場館，昨天登場的射擊場館富陽銀湖體育中心、划船所在地富陽水上運動中心都是新設場館，場地之大在園區移動還要搭乘接駁車，成媒體「趕場」一大阻力。

為杭州亞運新建置的富陽銀湖體育中心是射擊、射箭和現代五項比賽場館，場館設計融合富陽特色，占地四百一十三畝，媒體車抵達後還要搭乘園內接駁車，停靠點就分五個站點。接駁車要向服務台預約，工作人員用無線電聯絡司機，弔詭的是整個園區只有一台電瓶接駁車，司機邊接人邊抱怨「根本沒時間休息和吃飯」。

昨天產出中華代表團第一面獎牌的跆拳道場地臨安體育文化會展中心體育館，觀眾入口和媒體入口設置幾乎是對角線，步行距離將近十五分鐘，且媒體入口離場地本身又要搭乘接駁車，再度增加「趕場」難度。

安檢是國際運動會重要環節，杭州亞運規則卻沒統一，射擊場館可將折疊傘帶入場內，臨安體育文化會展中心體育館卻禁止，但同樣攜帶摺疊傘的三名台灣媒體，同時間入場卻只被留下兩把傘，前後不一的規定也讓人一頭霧水。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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