亞運射擊道／初參賽就闖決賽 陳淇直呼可怕

十八歲的女將陳淇是杭州亞運中華射擊隊最年輕選手，初試啼聲就闖進女子十公尺空氣步槍決賽，個人都坦言超乎預期，破繭而出的表現也讓她擺脫「愛哭鬼」形象，帶著第八名成績笑著離場。

射擊賽程由女子十公尺空氣步槍率先登場，上屆混雙金牌林穎欣意外遭淘汰，陳淇倒是扮演黑馬，資格賽射出個人新高六百廿九點一分，「吊車尾」擠進只有八名選手可參加的決賽。

亞運初體驗就站上決賽戰場，陳淇形容直到決賽結束都還有點狀況外，賽前選手介紹更讓她十分緊張，她解釋說：「超可怕的，前面在播報時都有講到她們的個人成績，可是我沒有個人成績，怎麼辦？」

緊張情緒影響表現，陳淇最終以第八名結束亞運初體驗，但她認為超出預期的表現讓自信提升不少，一舉揮別過去三年的低潮。

今年成為大學新鮮人的陳淇提到，國中和高一成績亮眼，但之後陷入瓶頸，幾乎每場比賽都以淚洗面，哭了整整三年，直到亞運前才逐漸找回狀態。

陳淇就讀林口高中時的教練郭孟熙欣慰說，愛徒成績起伏沒被打敗，是學弟、學妹很好榜樣，「不放棄，能堅持，就能突破」。

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