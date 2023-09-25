聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運射擊道／初參賽就闖決賽 陳淇直呼可怕
十八歲的女將陳淇是杭州亞運中華射擊隊最年輕選手，初試啼聲就闖進女子十公尺空氣步槍決賽，個人都坦言超乎預期，破繭而出的表現也讓她擺脫「愛哭鬼」形象，帶著第八名成績笑著離場。
射擊賽程由女子十公尺空氣步槍率先登場，上屆混雙金牌林穎欣意外遭淘汰，陳淇倒是扮演黑馬，資格賽射出個人新高六百廿九點一分，「吊車尾」擠進只有八名選手可參加的決賽。
亞運初體驗就站上決賽戰場，陳淇形容直到決賽結束都還有點狀況外，賽前選手介紹更讓她十分緊張，她解釋說：「超可怕的，前面在播報時都有講到她們的個人成績，可是我沒有個人成績，怎麼辦？」
緊張情緒影響表現，陳淇最終以第八名結束亞運初體驗，但她認為超出預期的表現讓自信提升不少，一舉揮別過去三年的低潮。
今年成為大學新鮮人的陳淇提到，國中和高一成績亮眼，但之後陷入瓶頸，幾乎每場比賽都以淚洗面，哭了整整三年，直到亞運前才逐漸找回狀態。
陳淇就讀林口高中時的教練郭孟熙欣慰說，愛徒成績起伏沒被打敗，是學弟、學妹很好榜樣，「不放棄，能堅持，就能突破」。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最新中華隊快報
▪ 中華隊點將錄
▪ 賽程與轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言