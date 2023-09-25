亞運體操／百金紀錄夜 體操男團「銅」賀

杭州亞運昨天是第一個獎牌日，中華代表團獲得一金一銀二銅，而桌球男子團體賽打進四強，已經「保底」銅牌。

「柔道男神」楊勇緯稱霸男子柔道六十公斤級賽場，為中華隊開張金牌數，也是中華代表團在亞運史上的第一百金。

我國自一九五四年馬尼拉亞運由楊傳廣拿下男子十項全能金牌開啟史上第一金開始，至二○一八年雅加達亞運已累積九十九金，也使得本屆第一金就是史上第一百金受到矚目。開幕前以楊勇緯呼聲最高，面對外界關注、承載高壓，依然使命必達，在金牌數跨向三位數的史頁上寫下自己的名字。

東京奧運披銀的楊勇緯昨天在金牌戰以「半勝」擊敗南韓對手李夏林，生涯首度在亞運奪金，將上屆亞運銅牌升級為金牌，賽後淚崩，壓力瞬間釋放。

跆拳道男子個人品勢馬允中一度有機會「超車」搶下百金，他一路挺進金牌戰，且比賽時間略早於楊勇緯，但最終以平均七點四八分不敵南韓姜完珍的七點七三分，收下一面銀牌。陳歆雅在女子個人品勢四強不敵南韓車藝恩，並列銅牌。

還有一面寫下隊史新猷的銅牌，出現在體操場上，競技體操男子團體李智凱、蕭佑然、林冠儀、黃彥章、葉政合力拿下二四四點七六分，首次在亞運團體分數上贏過南韓隊，全隊興奮地摘銅，並突破隊史男團最佳成績第四名。

桌球男團昨天以直落三擊敗香港隊，挺進四強，由於桌球沒有銅牌戰，已確定「保底」銅牌，若想讓成色更漂亮，四強必須通過大魔王級的考驗。面對將對戰中國大陸隊，老將莊智淵說：「跟他們打都可以學到東西，就是開心去挑戰，應該沒什麼包袱。」

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