亞運跆拳道／中華隊跆拳道品勢 1銀1銅落袋

跆拳道隊是中華代表團亞運「獎牌庫」，昨天率先登場的品勢馬上有獎牌開張，馬允中和陳歆雅先後闖進男子品勢和女子品勢四強，馬允中更一路闖關金牌戰，最終雖「銀恨」仍創隊史最佳紀錄。

品勢在上屆雅加達亞運才納入舉辦項目，中華隊在四個項目帶回兩銅，不過五年前參加男子團體賽的馬允中錯過登上頒獎台的機會。杭州亞運縮減品勢項目，只舉辦個人賽，但中華隊奪下一銀一銅，成績超越上屆。

曾透露打算杭州亞運後從國際賽場退役的馬允中提到，把每一場都當最後一戰，金牌戰時完全投入，不怕發生失誤，有「豁出去」的暢快感覺，儘管沒能達成金牌目標也不遺憾，「有拚盡全力了。」

陳歆雅在亞運跆拳道女子個人品勢獲得銅牌，氣勢十足，也非常開心。圖／中華奧會提供

品勢成績是由公認品勢和自由品勢組成，不同於馬允中是公認品勢出身，奪下銅牌的陳歆雅強項是自由品勢，今天勇闖四強的表現讓教練鄭紹宏讚不絕口。

鄭紹宏笑說：「她是自由品勢選手，公認品勢能打成這樣，求神求佛求來的，不簡單啊。」他補充說，陳歆雅第一戰泰國對手拿過世錦賽混雙銅牌，公認品勢也取得領先，但自由品勢出現失誤，讓陳歆雅驚險闖過頭關，才有首日賽程雙雙站上頒獎台的好表現。

首度參加亞運就帶回獎牌，陳歆雅直喊高興，「第一次打那麼大型的運動會，很開心。」她也是今年成都世大運品勢女團成員，當時參加團體賽的她自評表現不佳，且怕會拖累隊友，壓力較大，亞運參加個人賽，「就盡全力打。」

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