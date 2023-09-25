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亞運柔道／「百金」重擔 楊勇緯扛住了

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
中華代表團杭州亞運第一金、也是史上第一百金昨天在柔道賽場出現。楊勇緯（圖）在柔道男子六十公斤級金牌戰擊敗南韓選手李夏林，為中華代表團奪下本屆亞運首面金牌，也是我國在亞運累積的第一百金。特派記者季相儒／攝影 
中華代表團杭州亞運第一金、也是史上第一百金昨天在柔道賽場出現。楊勇緯（圖）在柔道男子六十公斤級金牌戰擊敗南韓選手李夏林，為中華代表團奪下本屆亞運首面金牌，也是我國在亞運累積的第一百金。特派記者季相儒／攝影 

柔道男子六十公斤級金牌到手的那一刻，楊勇緯的眼淚瞬間潰堤。從杭州亞運前就頻被點名是本屆第一金、代表團史上百金呼聲最高的人選，迎接決賽前夕壓力升到最高點，如願完成奪金任務，他卸下心中大石，但前進的腳步還不能停下，對於下一個目標，他明確說出：「當然就是奧運金牌」。

楊勇緯經過雅加達亞運銅牌、東京奧運銀牌洗禮，此行也是奪金所繫。昨天在晉級路上於八強賽遇到最大挑戰，面對去年東京大滿貫賽擊敗自己的日本選手近藤隼斗，兩人肉搏到黃金得分階段、加時近六分鐘，才靠近藤吞下三次指導，取得晉級門票。這一仗，讓教練劉文等都說看了很不容易，感覺楊勇緯又一次將自己向上提升。

楊勇緯在金牌戰遭遇南韓對手李夏林，在最後卅秒以大內割及單臂過肩摔的結合技取得「半勝」，隨著比賽時間終了，楊勇緯的淚水奪眶而出，就連走進混合採訪區時仍是止不住的淚水，先向媒體請求一小段時間平復情緒，但過程中仍是全程哽咽，說到激動處淚水潰堤。

楊勇緯在亞運男子柔道六十公斤級金牌戰獲勝後，激動地落淚。特派記者季相儒／攝影
楊勇緯在亞運男子柔道六十公斤級金牌戰獲勝後，激動地落淚。特派記者季相儒／攝影

「很激動，覺得大家都在等這面金牌的感覺。」楊勇緯坦言，說沒壓力是騙人的，尤其在金牌戰前夕，壓力一度上來，甚至和團隊說出「我壓力很大」，但持續告訴自己，相信自己、把壓力化為助力。

楊勇緯在今年上半年陷入獎牌荒，出現在新聞標題更多的是「爆冷」，他也說這段時間的失敗，是他過去不曾經歷，這面金牌的到來，對他意義重大，「這座冠軍給了我很多在失敗中再站起來的動力。」

劉文等眼中的楊勇緯，還在持續進化，「從他開始訓練以來，每次都在進步，到現在還在進步，我們希望他的高點可以往上再延伸，對我們參加巴黎奧運會更有把握為國家爭取最高榮耀。」師徒倆接下來將繼續為奧運積分而戰，期望拿到前八種子。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 楊勇緯

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