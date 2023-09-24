亞運游泳／100公尺仰式「無心插柳」突破 仰式之王莊沐倫信心大增
上月兩度推進男子100公尺仰式全國紀錄，我國3項仰式全國紀錄保持人莊沐倫今天晚上杭州亞運雖沒再突破，但再度游進55秒內，以最終以54秒88排名第7名的成績完賽，讓他對明天登場的50公尺仰式更添信心。
上月成都世大運，莊沐倫衝破低潮，游出54秒95的全國新紀錄，成為全台第一位100公尺仰式游進55秒的選手，同月香港公開賽再將個人紀錄推進到54秒54。今天早上預賽他以55秒06順利晉級決賽，不過晚上成績雖提升，他卻自評早上預賽狀況更好。
「早上感覺比較好，決賽沒達到預期秒數，54秒3那邊，給自己有點壓力，轉身和跳水沒有做到非常扎實。」莊沐倫提到，設定54秒3的目標，並沒想到要再破全國紀錄，「有進步就好。」
剛完成大學學業的莊沐倫提到，大一到大三成績停滯，100公尺仰式要游到55秒出頭都有困難，現在已經可以游到55秒內，且是好幾趟，對自己信心是不少提升，下月全國運動會就可以再嘗試挑戰54秒3的設定秒數。
身為國內3項仰式全國紀錄保持人，莊沐倫笑說，其實備戰亞運一直是以50公尺仰式為主，100公尺有點像是「無心插柳柳成蔭」，沒特別練卻有突破表現，自己也覺得奇妙又意外，「之後維持訓練模式，看會達到什麼訓練效果。」
特別看中的50公尺仰式明天登場，上月香港公開賽游出25秒38新猷的莊沐倫透露，以25秒整為目標，盼再突破自己。
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