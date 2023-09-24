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亞運／印度選手因簽證無法到杭州 亞奧會：調查中

中央社／ 杭州24日綜合外電報導
亞洲奧林匹克理事會（OCA）代理主席辛赫。 美聯社
亞洲奧林匹克理事會（OCA）代理主席辛赫。 美聯社

亞洲奧林匹克理事會（OCA）代理主席辛赫（Raja Randhir Singh）今天表示，亞奧會與亞運主辦單位正在調查3名印度選手因為簽證問題，無法參加在中國舉行的亞運一事。

路透社報導，辛赫在亞運主辦城市杭州的記者會上說：「毫無疑問，亞奧會正在調查這件事。」

「由於這是外交問題，他們正在調查當中，但願我們看到好消息傳出。」

印度外交部表示，來自印度阿魯納查省（ArunachalPradesh）的3名武術選手獲發「另紙簽證」，而非在護照貼簽證或蓋章。印度不接受另紙簽證的效力。

亞奧會道德委員會主席魏紀中上週告訴記者，中國未拒絕這些選手入境。

另紙簽證被認為是中國質疑印度對阿魯納查省主權的作法。這個區域靠近中印邊界，北京宣稱當地是西藏的一部份。

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