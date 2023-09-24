快訊

反對陽交大超額設中醫系、要求下台 中醫全聯會長喊冤

一張圖看天氣！中秋水氣攪局賞月「碰運氣」 收假日迎首波東北季風

上午尋獲部分骨骸遭判「非人類骨骸」 明揚大火搜救工作仍持續

亞運羽球／戴資穎出發備戰亞運 休息訓練2週靠這秘密武器

中央社／ 台北24日電
杭州亞運羽球及田徑國家代表隊選手、教練及防護員24日下午搭機啟程，羽球一姐戴資穎（左2）也現身桃園國際機場，吸引球迷爭相合影。 中央社
杭州亞運羽球及田徑國家代表隊選手、教練及防護員24日下午搭機啟程，羽球一姐戴資穎（左2）也現身桃園國際機場，吸引球迷爭相合影。 中央社

參加杭州亞運的中華代表隊陸續出發，今天包括尋求衛冕金牌的「羽球天后」戴資穎在內共95人啟程。戴資穎在過去2週的休息和訓練中，也找到調整身心的「秘密武器」。

今天啟程的中華代表隊包括羽球、田徑、電競（快打旋風5）、女籃、高爾夫等5種運動代表隊共計95人。

戴資穎在2週前的超級500香港羽球公開賽首輪，就因為手傷不舒服退賽返台休息。戴資穎在接受中央社訪問時也說：「謝謝大家關心，現在已經沒問題了。」

返台近兩週的休息和訓練，已經升格「戴阿姨」的戴資穎，也找到自己抒壓、放鬆心情的「秘密武器」，就是姊姊戴靖潔的小娃娃。

戴資穎笑說：「每次訓練完之後回家可以和小嫩嬰玩一下就是最療癒的部分，有時候捏捏她的胖臉頰心情都好了。而且我還會幫忙拍嗝、餵奶，應該算是蠻盡責的阿姨。」

戴資穎還透露，「有粉絲把我的衣服拿去改成嬰兒的包屁衣再寄來送給我們，看到真的很驚喜也很開心，穿在嬰兒身上，就變成我粉絲當中年紀最小的了。」

5年前的雅加達亞運，戴資穎替台灣拿到史上首面羽球金牌，這次再戰杭州，她心情倒是相當平靜：「我真的都沒什麼想，就是一場一場來，把自己發揮好比較重要。」

另外拿下東京奧運羽球男雙金牌的「麟洋配」李洋、王齊麟，由於2019年才合體，因此無緣搭檔參加上屆雅加達亞運，因此今年也是2人合作後的亞運初體驗。

王齊麟笑說：「上屆李洋拿到銅牌（和當時搭檔李哲輝），今年換成跟我搭檔，希望還是可以和李洋拿到獎牌，不然就好像變成我拖累他了。」

王齊麟昨晚也有看一下杭州亞運開幕式，他說：「不能參加還是有些遺憾，但畢竟是賽程安排的關係，也就不強求了，但希望自己有一天可以擔任運動會開幕式的掌旗官，感覺會是很棒的回憶。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運羽球／陸媒曝戴資穎參賽證件照 網驚呼撞臉張曼玉

香港羽賽／戴資穎右手不適退賽 不影響參加亞運

香港羽賽／驚！戴資穎第二局手痛退賽 送許玟琪晉級16強

羽球／戴資穎亞運最後一舞 力拚衛冕女單金牌賽史第1人

相關新聞

亞運柔道／楊勇緯使命必達！「抗韓」豪奪我本屆首金、史上百金

26歲生日前夕，楊勇緯用杭州亞運獎牌慶生，今天在男子柔道60公斤金牌戰擊敗南韓選手李夏林，這是他首度擒獲亞運金牌，也是中...

亞運柔道／決賽前夕壓力爆表 楊勇緯奪金淚崩…下一步奧運金牌

就如同他的座右銘「欲戴皇冠，必承其重」，楊勇緯承載一路高漲的「百金」呼聲，今天在來到金牌戰門前，壓力急遽升高，楊勇緯在確...

亞運跆拳道／馬允中錯過百金 銀牌仍創品勢新猷

連裝亞運國手的我國跆拳道好手馬允中，早早喊出「奪金」目標，今天他如願一路闖關金牌戰，挑戰成為中華代表團亞運史上第100面...

亞運跆拳道／百金最後一哩路！馬允中挺進品勢金牌戰對決南韓強敵

5年前雅加達亞運，馬允中選上中華跆拳道隊品勢國手，成人國手處女秀就是最大舞台；杭州亞運「連莊」國手，他多了世錦賽混雙金牌...

亞運跆拳道／陳歆雅品勢女子個人落居銅牌 抒發心情卻被趕離場

身為跆拳道品勢唯一女將代表，陳歆雅今天一路闖關4強，確保獎牌入袋，可惜4強賽不敵南韓車藝恩，收穫銅牌一面，但賽後卻被阻止...

亞運柔道／楊勇緯「一本」強勢晉金牌戰 將與南韓爭金

「柔道男神」楊勇緯背負中華代表團奪金所繫，今天在男子60公斤戰場持續挺進，4強面對蒙古選手恩赫泰萬（Ariunbold ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦