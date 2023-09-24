亞運羽球／戴資穎出發備戰亞運 休息訓練2週靠這秘密武器
參加杭州亞運的中華代表隊陸續出發，今天包括尋求衛冕金牌的「羽球天后」戴資穎在內共95人啟程。戴資穎在過去2週的休息和訓練中，也找到調整身心的「秘密武器」。
今天啟程的中華代表隊包括羽球、田徑、電競（快打旋風5）、女籃、高爾夫等5種運動代表隊共計95人。
戴資穎在2週前的超級500香港羽球公開賽首輪，就因為手傷不舒服退賽返台休息。戴資穎在接受中央社訪問時也說：「謝謝大家關心，現在已經沒問題了。」
返台近兩週的休息和訓練，已經升格「戴阿姨」的戴資穎，也找到自己抒壓、放鬆心情的「秘密武器」，就是姊姊戴靖潔的小娃娃。
戴資穎笑說：「每次訓練完之後回家可以和小嫩嬰玩一下就是最療癒的部分，有時候捏捏她的胖臉頰心情都好了。而且我還會幫忙拍嗝、餵奶，應該算是蠻盡責的阿姨。」
戴資穎還透露，「有粉絲把我的衣服拿去改成嬰兒的包屁衣再寄來送給我們，看到真的很驚喜也很開心，穿在嬰兒身上，就變成我粉絲當中年紀最小的了。」
5年前的雅加達亞運，戴資穎替台灣拿到史上首面羽球金牌，這次再戰杭州，她心情倒是相當平靜：「我真的都沒什麼想，就是一場一場來，把自己發揮好比較重要。」
另外拿下東京奧運羽球男雙金牌的「麟洋配」李洋、王齊麟，由於2019年才合體，因此無緣搭檔參加上屆雅加達亞運，因此今年也是2人合作後的亞運初體驗。
王齊麟笑說：「上屆李洋拿到銅牌（和當時搭檔李哲輝），今年換成跟我搭檔，希望還是可以和李洋拿到獎牌，不然就好像變成我拖累他了。」
王齊麟昨晚也有看一下杭州亞運開幕式，他說：「不能參加還是有些遺憾，但畢竟是賽程安排的關係，也就不強求了，但希望自己有一天可以擔任運動會開幕式的掌旗官，感覺會是很棒的回憶。」
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