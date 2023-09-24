亞運柔道／角田夏實稱霸女子48公斤級 奪日本隊首金
日本柔道選手角田夏實今天在杭州亞運女子柔道48公斤級決賽獲勝，為日本隊奪得本屆亞運首面金牌，也是日本隊從2002年釜山亞運後，時隔21年再度在女子柔道48公斤級奪金。
日本TBS電視台及讀賣新聞報導，角田已連續3年在世界柔道錦標賽奪金，目前在女子48公斤級項目可說未逢敵手，今天也在杭州亞運展現壓倒性實力。
角田賽後說，這場是絕對必須奪勝的比賽，為了出戰巴黎奧運做了許多嘗試，很高興今天能展現好結果。
談到繼2018年雅加達亞運後連續兩屆亞運都奪金，角田笑說「太好了，鬆了一口氣」。她還說，會從這次亞運的準備階段起好好回顧，為迎戰巴黎奧運做好準備。
角田1992年在千葉縣八千代市出生，現年31歲，畢業於東京學藝大學，擅長拋摔與關節技。小學2年級受父親影響開始學習柔道。2018年亞運奪得女子柔道52公斤級金牌，2019年從52公斤級轉戰48公斤級，並從2021年起連奪3屆世錦賽金牌。
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