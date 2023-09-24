亞運滑板／11歲娃娃兵林逸凡 亞運公園式晉決賽
杭州亞運今天全面點燃戰火，中華代表隊當中年紀最小僅10歲的林柏羽在男子公園式滑板當中無緣晉級決賽；至於年紀次小、11歲的林逸凡則順利闖進女子公園式滑板決賽。
滑板公園式女子組賽事總共僅9人參賽、取8人晉級，其中年紀最大的泰國選手也僅25歲，包括林逸凡在內共7人未滿18歲，年紀最小是來自菲律賓的艾爾雷加多（Mazel Paris Alegado）才9歲。
賽事每名選手可以下場2次，取最佳成績晉級決賽。8月21日才滿11歲的林逸凡第1趟55.77分、第2趟62分，最終她就靠著62分的分數，在9名參賽者中排名第5晉級決賽。
至於公園式男子組賽事，今年6月30日才滿10歲的林柏羽，在分組賽事中首趟僅獲得15.03分，第2趟稍微恢復正常拿下43.68分，不過這個成績讓他在分組的6名選手中排名第5，確定無緣晉級決賽。
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