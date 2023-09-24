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亞運／69年前靠楊傳廣奪首金 今年楊勇緯讓中華隊百金達陣

中央社／ 台北24日電
在1954年亞運會中奪得十項運動冠軍的楊傳廣（中），下機後即為歡迎的群眾高高抬起，表示為他祝賀，他向歡迎群眾連聲稱謝。 報系資料照
在1954年亞運會中奪得十項運動冠軍的楊傳廣（中），下機後即為歡迎的群眾高高抬起，表示為他祝賀，他向歡迎群眾連聲稱謝。 報系資料照

中華隊從1954年首度參加亞洲運動會以來，已累積99金144銀276銅，今天在杭州亞運靠著楊勇緯柔道摘金後完成台灣賽史百金。追溯到69年前，台灣則是靠著「十項鐵人」楊傳廣收下亞運首金。

1954年台灣還是以中華民國的名稱參加亞洲運動會，當年拿下2金4銀7銅。其中楊傳廣在田徑場上的男子十項運動項目，拿下賽史首面的亞運金牌，而該屆另一面金牌，則是男足以4戰全勝拿下。

至於台灣在亞運百金的里程碑上，第50金則落在2002年釜山亞運，當年中華代表隊共拿下10金17銀25銅，獎牌榜排名第7。其中跆拳道女將王怡嫻在賽事倒數第2天的女子重量級以4比4擊敗（判定）韓國對手尹鉉晶摘金，順利完成亞運史上第50金的殊榮。

在今年杭州亞運之前，台灣一共參加了12屆亞運，以1998年曼谷亞運的19金17銀41銅為史上最佳成績。而上屆的雅加達-巨港亞運，中華代表隊則獲得17金19銀31銅的史上次佳成績。

在個人表現上，從1994年廣島亞運開始舉辦的保齡球，讓中華選手在亞運摘金奪銀幫助很大。首度舉辦保齡球就拿下2金1銀，接著在1998年曼谷亞運更是一口氣進帳6金2銀3銅，正式打響「保齡球王國」的美名。其中周妙玲靠著廣島亞運、曼谷亞運合計拿到4面保齡球金牌。

另外，女子網球職業好手詹詠然靠著2010年廣州亞運女雙、混雙，以及2006年杜哈亞運、2014年仁川亞運女團共摘4金，和周妙玲並列在亞運最多金的選手。

若從國際體壇的主流項目「陸（田徑）、海（游泳）、空（體操）」來看，台灣在歷屆亞運田徑獲得7金20銀26銅、游泳則是1金3銀14銅、體操拿下2金1銀8銅。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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