亞運柔道／楊勇緯杭州奪金牌 楊父：很感動，謝謝你

我國柔道選手楊勇緯今天在杭州亞運中，奪得男子柔道60公斤金牌，他父親今天受訪時說，很感動，最想跟兒子說「謝謝你」。

楊勇緯今天戰擊敗南韓選手李夏林，這是他首度擒獲亞運金牌，也是中華代表團本屆第一金、史上第100金，我國在歷屆亞運累積的金牌數在今天跨向三位數，楊勇緯也激動落淚。

楊勇緯父親今天接受電話訪問時說，他今天有事到高雄，聽到兒子奪金消息後很振奮，很感動，他想對兒子說「謝謝你」，這場奪金比賽讓他很感動，他說兒子一步一步創造台灣柔道歷史，希望兒子繼續加油，再接再厲。

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