快訊

明揚董座哽咽稱「想向消防員上香」 勇消賴俊儒父親回應了

亞運柔道／「抗韓」豪奪我本屆首金、史上百金 楊勇緯激動落淚

最後失聯者找到了！家屬靠佛珠辨認出身分「淚喊回家」 全案10死、98傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運柔道／楊勇緯使命必達！「抗韓」豪奪我本屆首金、史上百金

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州即時報導
「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影
「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影

26歲生日前夕，楊勇緯用杭州亞運獎牌慶生，今天在男子柔道60公斤金牌戰擊敗南韓選手李夏林，這是他首度擒獲亞運金牌，也是中華代表團本屆第一金、史上第100金，我國在歷屆亞運累積的金牌數在今天跨向三位數，楊勇緯也激動落淚。

楊勇緯晉級路上分別在16強擊敗哈薩克選手厄雷斯别科夫、8強擊敗日本選手近藤隼斗，4強再過蒙古選手恩赫泰萬這關。楊勇緯在金牌戰的對手為李夏林，兩人都是上屆雅加達亞運銅牌得主。

同為1997年次的兩位上屆銅牌，在本屆金牌戰遭逢，楊勇緯在終場前30秒先拿到一個「半勝」，成為致勝一擊。

我國自1954年馬尼拉亞運楊傳廣拿下十項全能金牌開啟史上第一金開始，至雅加達亞運已累積99金，本屆第一金同時也是中華代表團史上第100金，誰能成為第100金的主人備受矚目，其中又以楊勇緯呼聲最高，面對外界關注、承載高壓，依然使命必達，在金牌數跨向三位數的史頁上寫下自己的名字。

「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影
「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影

「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影
「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影

「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影
「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影

「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影
「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影

「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影
「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影

「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影
「柔道男神」楊勇緯奪亞運首金。 記者季相儒／攝影

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運柔道／摔1場堪比2場 楊勇緯力克日本近藤隼斗晉4強

亞運柔道／楊勇緯晉8強將碰日本強敵拚復仇 林真豪止步16強

亞運／24日賽事焦點 我劍指第100金、大熱門楊勇緯首輪免打

亞運／楊勇緯目標柔道金牌 射擊隊吳佳穎盼發揮訓練水準

相關新聞

亞運柔道／楊勇緯使命必達！「抗韓」豪奪我本屆首金、史上百金

26歲生日前夕，楊勇緯用杭州亞運獎牌慶生，今天在男子柔道60公斤金牌戰擊敗南韓選手李夏林，這是他首度擒獲亞運金牌，也是中...

亞運跆拳道／馬允中錯過百金 銀牌仍創品勢新猷

連裝亞運國手的我國跆拳道好手馬允中，早早喊出「奪金」目標，今天他如願一路闖關金牌戰，挑戰成為中華代表團亞運史上第100面...

亞運跆拳道／百金最後一哩路！馬允中挺進品勢金牌戰對決南韓強敵

5年前雅加達亞運，馬允中選上中華跆拳道隊品勢國手，成人國手處女秀就是最大舞台；杭州亞運「連莊」國手，他多了世錦賽混雙金牌...

亞運跆拳道／陳歆雅品勢女子個人落居銅牌 抒發心情卻被趕離場

身為跆拳道品勢唯一女將代表，陳歆雅今天一路闖關4強，確保獎牌入袋，可惜4強賽不敵南韓車藝恩，收穫銅牌一面，但賽後卻被阻止...

亞運柔道／楊勇緯「一本」強勢晉金牌戰 將與南韓爭金

「柔道男神」楊勇緯背負中華代表團奪金所繫，今天在男子60公斤戰場持續挺進，4強面對蒙古選手恩赫泰萬（Ariunbold ...

亞運跆拳道／接棒男子奪牌 陳歆雅闖進4強保底銅牌

中華跆拳道隊在杭州亞運第一天就傳出捷報，先是男子品勢代表馬允中踢進4強，下午陳歆雅女子品勢8強賽也擊敗新加坡女將，晉級4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦