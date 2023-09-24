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亞運柔道／楊勇緯使命必達！「抗韓」豪奪我本屆首金、史上百金
26歲生日前夕，楊勇緯用杭州亞運獎牌慶生，今天在男子柔道60公斤金牌戰擊敗南韓選手李夏林，這是他首度擒獲亞運金牌，也是中華代表團本屆第一金、史上第100金，我國在歷屆亞運累積的金牌數在今天跨向三位數，楊勇緯也激動落淚。
楊勇緯晉級路上分別在16強擊敗哈薩克選手厄雷斯别科夫、8強擊敗日本選手近藤隼斗，4強再過蒙古選手恩赫泰萬這關。楊勇緯在金牌戰的對手為李夏林，兩人都是上屆雅加達亞運銅牌得主。
同為1997年次的兩位上屆銅牌，在本屆金牌戰遭逢，楊勇緯在終場前30秒先拿到一個「半勝」，成為致勝一擊。
我國自1954年馬尼拉亞運楊傳廣拿下十項全能金牌開啟史上第一金開始，至雅加達亞運已累積99金，本屆第一金同時也是中華代表團史上第100金，誰能成為第100金的主人備受矚目，其中又以楊勇緯呼聲最高，面對外界關注、承載高壓，依然使命必達，在金牌數跨向三位數的史頁上寫下自己的名字。
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