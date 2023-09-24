亞運羽球／中華代表隊啟程 逐場應對盼奪好成績

杭州亞運已正式展開，羽球及田徑等中 代表隊選手，今天下午搭機出發，羽球代表隊總教練劉佳城表示，已做好充分準備，選手們也表示將逐場應對，期待帶回好成績。

亞運羽球及田徑國家代表隊選手、教練及防護員約100多人，下午搭乘長榮航空公司班機飛往杭州備戰亞運，戴資穎、周天成、王子維、王齊麟、李洋等都現身桃園國際機場。

體育署人員表示，國家代表隊選手從9月初就陸續出發，後續也會依照賽程的安排，分批搭機前往。

羽球代表隊總教練劉佳城接受媒體聯訪表示，為了準備這次的亞運，賽前1週大家一起團練，提升士氣也強化團隊凝聚力，針對男雙拆組及女雙拆組也做好充分準備，訓練後已漸入佳境，期待有好成績。

劉佳城坦言，比賽也是要看籤運，目前在女團方面，泰國及日本都有狀況，目前最強勁的對手應該是中國跟韓國。男團方面，因為狀況已慢慢提升，雙方實力在五五波。

上屆亞運拿到羽球男單銀牌的台灣一哥周天成說，先前就以賽代訓，這星期則在左營調整狀態，各方面都還準備得不錯，心態也調適得很好，這次就去衝擊，沒有設任何特別目標，就是要找回自己的狀態，在前面團體賽方面就是要打出氣勢，至於個人賽就一場一場去準備。

王子維指出，亞洲國家在羽球項目算很強，每一場當然都不容易，希望能把最好的自己表現出來，因為現在賽程尚未出爐，但會專注於下一場的對手，透過影片分析對手的優缺點再來研擬策略，也因為選手都很厲害，希望自己在比賽中好好發揮能力。

杭州亞運受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延期1年，2023年9月23日至10月8日登場，將發出481面金牌。代表團預計派出521名選手參賽，除了挑戰隊史第100金，體育署把目標設定為單屆突破10面金牌。

杭州亞運羽球及田徑國家代表隊選手、教練及防護員24日下午搭機啟程，羽球一姐戴資穎（左2）也現身桃園國際機場，吸引球迷爭相合影。 中央社

第19屆杭州亞運已正式展開，羽球及田徑等台灣代表隊好手24日下午搭機啟程，期待帶回好成績。圖為羽球男雙組合王齊麟（右）、李洋（左）出發前於機場合影。 中央社

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