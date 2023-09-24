快訊

明揚董座哽咽稱「想向消防員上香」 勇消賴俊儒父親回應了

亞運柔道／「抗韓」豪奪我本屆首金、史上百金 楊勇緯激動落淚

最後失聯者找到了！家屬靠佛珠辨認出身分「淚喊回家」 全案10死、98傷

亞運羽球／中華代表隊啟程 逐場應對盼奪好成績

中央社／ 桃園機場24日電
杭州亞運羽球台灣代表隊選手、教練及防護員等人24日下午從桃園國際機場搭機準備飛往杭州當地，備戰亞運賽程，眾人在機場合影留念。 中央社
杭州亞運羽球台灣代表隊選手、教練及防護員等人24日下午從桃園國際機場搭機準備飛往杭州當地，備戰亞運賽程，眾人在機場合影留念。 中央社

杭州亞運已正式展開，羽球及田徑等中 代表隊選手，今天下午搭機出發，羽球代表隊總教練劉佳城表示，已做好充分準備，選手們也表示將逐場應對，期待帶回好成績。

亞運羽球及田徑國家代表隊選手、教練及防護員約100多人，下午搭乘長榮航空公司班機飛往杭州備戰亞運，戴資穎、周天成、王子維、王齊麟、李洋等都現身桃園國際機場。

體育署人員表示，國家代表隊選手從9月初就陸續出發，後續也會依照賽程的安排，分批搭機前往。

羽球代表隊總教練劉佳城接受媒體聯訪表示，為了準備這次的亞運，賽前1週大家一起團練，提升士氣也強化團隊凝聚力，針對男雙拆組及女雙拆組也做好充分準備，訓練後已漸入佳境，期待有好成績。

劉佳城坦言，比賽也是要看籤運，目前在女團方面，泰國及日本都有狀況，目前最強勁的對手應該是中國跟韓國。男團方面，因為狀況已慢慢提升，雙方實力在五五波。

上屆亞運拿到羽球男單銀牌的台灣一哥周天成說，先前就以賽代訓，這星期則在左營調整狀態，各方面都還準備得不錯，心態也調適得很好，這次就去衝擊，沒有設任何特別目標，就是要找回自己的狀態，在前面團體賽方面就是要打出氣勢，至於個人賽就一場一場去準備。

王子維指出，亞洲國家在羽球項目算很強，每一場當然都不容易，希望能把最好的自己表現出來，因為現在賽程尚未出爐，但會專注於下一場的對手，透過影片分析對手的優缺點再來研擬策略，也因為選手都很厲害，希望自己在比賽中好好發揮能力。

杭州亞運受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延期1年，2023年9月23日至10月8日登場，將發出481面金牌。代表團預計派出521名選手參賽，除了挑戰隊史第100金，體育署把目標設定為單屆突破10面金牌。

杭州亞運羽球及田徑國家代表隊選手、教練及防護員24日下午搭機啟程，羽球一姐戴資穎（左2）也現身桃園國際機場，吸引球迷爭相合影。 中央社
杭州亞運羽球及田徑國家代表隊選手、教練及防護員24日下午搭機啟程，羽球一姐戴資穎（左2）也現身桃園國際機場，吸引球迷爭相合影。 中央社

第19屆杭州亞運已正式展開，羽球及田徑等台灣代表隊好手24日下午搭機啟程，期待帶回好成績。圖為羽球男雙組合王齊麟（右）、李洋（左）出發前於機場合影。 中央社
第19屆杭州亞運已正式展開，羽球及田徑等台灣代表隊好手24日下午搭機啟程，期待帶回好成績。圖為羽球男雙組合王齊麟（右）、李洋（左）出發前於機場合影。 中央社

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運羽球

延伸閱讀

香港羽賽／「屠龍」完退大馬一哥 李佳豪黑馬旅程闖8強

香港羽賽／世界37擊敗「龍王」！李佳豪爆冷退東奧金牌安賽龍

香港羽賽／「麟洋配」逆轉闖頭關 周天成遭狙擊一輪遊

羽球／4度叩關亞運經驗當靠山 周天成希望還有下一屆

相關新聞

亞運柔道／楊勇緯使命必達！「抗韓」豪奪我本屆首金、史上百金

26歲生日前夕，楊勇緯用杭州亞運獎牌慶生，今天在男子柔道60公斤金牌戰擊敗南韓選手李夏林，這是他首度擒獲亞運金牌，也是中...

亞運跆拳道／馬允中錯過百金 銀牌仍創品勢新猷

連裝亞運國手的我國跆拳道好手馬允中，早早喊出「奪金」目標，今天他如願一路闖關金牌戰，挑戰成為中華代表團亞運史上第100面...

亞運跆拳道／百金最後一哩路！馬允中挺進品勢金牌戰對決南韓強敵

5年前雅加達亞運，馬允中選上中華跆拳道隊品勢國手，成人國手處女秀就是最大舞台；杭州亞運「連莊」國手，他多了世錦賽混雙金牌...

亞運跆拳道／陳歆雅品勢女子個人落居銅牌 抒發心情卻被趕離場

身為跆拳道品勢唯一女將代表，陳歆雅今天一路闖關4強，確保獎牌入袋，可惜4強賽不敵南韓車藝恩，收穫銅牌一面，但賽後卻被阻止...

亞運柔道／楊勇緯「一本」強勢晉金牌戰 將與南韓爭金

「柔道男神」楊勇緯背負中華代表團奪金所繫，今天在男子60公斤戰場持續挺進，4強面對蒙古選手恩赫泰萬（Ariunbold ...

亞運跆拳道／接棒男子奪牌 陳歆雅闖進4強保底銅牌

中華跆拳道隊在杭州亞運第一天就傳出捷報，先是男子品勢代表馬允中踢進4強，下午陳歆雅女子品勢8強賽也擊敗新加坡女將，晉級4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦