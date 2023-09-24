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亞運跆拳道／陳歆雅品勢女子個人落居銅牌 抒發心情卻被趕離場

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
陳歆雅在跆拳道女子品勢奪下銅牌。圖／中華奧會提供
陳歆雅在跆拳道女子品勢奪下銅牌。圖／中華奧會提供

身為跆拳道品勢唯一女將代表，陳歆雅今天一路闖關4強，確保獎牌入袋，可惜4強賽不敵南韓車藝恩，收穫銅牌一面，但賽後卻被阻止發表奪牌心得。

陳歆雅賽後經過混合採訪區，被限制只有1分鐘的採訪時間限制，時間一到就被工作人員催促離場，留下滿場錯愕台灣媒體。

生涯首度參加亞運就有獎牌入袋，陳歆雅直喊高興，她在短暫受訪時間中說道：「因為第一次打那麼大型的運動會，很開心。」她也是今年成都世大運品勢女團成員，但自評當時表現不佳，且世大運參加團體賽，怕會拖累隊友，亞運參加個人賽只有一個人，「就盡全力打！」

陳歆雅國小接觸跆拳道先從對打開始，家人擔心她受傷，一度改踢足球，之後才再回到跆拳道場，強項是自由品勢。遞補上亞運國手的她，今天首戰以平均7.680分擊敗泰國林派汶，8強賽以平均7.770分力退7.700分力退新加坡迪亞娜（Diyanah Aqidah Binte Muhammad Dian Khudhairi），緊接在男子品勢馬允中後闖進4強賽。

4強面對勁敵車藝恩，後上場的陳歆雅第一套公認品勢以7.480分落後車藝恩的7.580分，自由品勢的6.860分也不敵對手的7.280分，最終平均分數7.170分不敵對手的7.430分，進帳銅牌一面。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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