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亞運跆拳道／百金最後一哩路！馬允中挺進金牌戰對決南韓強敵

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亞運跆拳道／百金最後一哩路！馬允中挺進品勢金牌戰對決南韓強敵

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
馬允中踢下中華代表團杭州亞運第一面獎牌。圖／中華奧會提供
馬允中踢下中華代表團杭州亞運第一面獎牌。圖／中華奧會提供

5年前雅加達亞運，馬允中選上中華跆拳道隊品勢國手，成人國手處女秀就是最大舞台；杭州亞運「連莊」國手，他多了世錦賽混雙金牌身份，不只教練黃珮昀看好杭州亞運表現，他也自信喊出「奪金」目標，如今只差一場就能實踐諾言，有機會成為中華代表團亞運史上第100面金牌得主。

上屆雅加達亞運，跆拳道品勢舉辦男子個人、男子團體、女子個人和女子團體4個項目，馬允中參加的男子團體8強止步，今年改戰個人賽，首輪遭遇成都世大運奪銅的伊朗籍莫爾塔札，以平均7.920分險勝對手的7.910分，8強戰再擊敗馬來西亞對手，闖進4強，確定有獎牌入袋。

下午面對大會3號種子、菲律賓的佩雷斯（Patrick King Perez），後上場的馬允中在公認品勢獲得8.000的超高分，領先佩雷斯的7.640分；自由品勢的部分，馬允中再獲得6.900分，壓下對手的6.180分，最終就以平均7.450分壓下對手的6.910分，挺進金牌戰，將和名列頭號種子的南韓頭號種子姜完珍（音譯）進行最終對決。

世界盃和世錦賽都拿過金牌的馬允中，國小開始接觸跆拳道是從對打開始，不過才練2個月就轉向品勢。除了公認品勢，馬允中2017年開始也學習加入音樂、體操動作的自由品勢。

上屆雅加達亞運是品勢首度納入亞運，中華隊在男子個人和女子團體個人各獲得銅牌1面，今年縮減項目，只剩男子個人和女子個人，但馬允中和陳歆雅都爭氣站上頒獎台，為中華跆拳道隊開出紅盤。

2名亞運國手也都是今年成都世大運跆拳道隊成員，當時馬允中和黃靖彤及林禹翰參加的男團排名第6，陳歆雅和郭彥妤及簡湘玲女團名列第5名，亞運雪恥，也成中華代表團第一個有獎牌入袋的團隊。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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