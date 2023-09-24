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亞運桌球／鄭怡靜傷勢加劇 忍痛退出桌球女團8強賽

中央社／ 台北24日電
鄭怡靜。 中新社
鄭怡靜。 中新社

杭州亞運女子桌球團體8強賽，中華女團預計今天下午4時對上日本，不過「台灣一姐」鄭怡靜因為腰傷、膝蓋傷勢加劇確定無法上場，只能在場邊幫隊友加油。

世界女單排名第14的鄭怡靜，原本就因為腰傷纏身治療多時，結果這次出征杭州亞運又不慎弄傷右膝，每次比賽前都得吞6顆止痛藥和層層包紮後才能上場。

今天先進行的女團16強賽中華對新加坡，原本教練就和鄭怡靜溝通是否要休息，結果她堅持要上場拚戰，雖然如願率領中華隊以3比0擊敗新加坡、晉級8強，但鄭怡靜在比賽中一次正手撲球不慎摔倒，讓她腰傷、膝傷都加劇，賽後甚至治療超過1小時仍相當不舒服，因此醫生強烈建議鄭怡靜今天不宜再激烈運動。

教練鄭佳奇在和鄭怡靜多次溝通後，才決定依照醫生指示，打消她想繼續在團體賽上場的念頭，希望能多爭取一些休息時間，讓鄭怡靜在後續賽事能有更好的狀態出賽。

稍晚桌球女團8強賽中華對日本，將推出陳思羽、李昱諄、劉馨尹等3人應戰。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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