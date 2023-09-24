亞運桌球／鄭怡靜傷勢加劇 忍痛退出桌球女團8強賽
杭州亞運女子桌球團體8強賽，中華女團預計今天下午4時對上日本，不過「台灣一姐」鄭怡靜因為腰傷、膝蓋傷勢加劇確定無法上場，只能在場邊幫隊友加油。
世界女單排名第14的鄭怡靜，原本就因為腰傷纏身治療多時，結果這次出征杭州亞運又不慎弄傷右膝，每次比賽前都得吞6顆止痛藥和層層包紮後才能上場。
今天先進行的女團16強賽中華對新加坡，原本教練就和鄭怡靜溝通是否要休息，結果她堅持要上場拚戰，雖然如願率領中華隊以3比0擊敗新加坡、晉級8強，但鄭怡靜在比賽中一次正手撲球不慎摔倒，讓她腰傷、膝傷都加劇，賽後甚至治療超過1小時仍相當不舒服，因此醫生強烈建議鄭怡靜今天不宜再激烈運動。
教練鄭佳奇在和鄭怡靜多次溝通後，才決定依照醫生指示，打消她想繼續在團體賽上場的念頭，希望能多爭取一些休息時間，讓鄭怡靜在後續賽事能有更好的狀態出賽。
稍晚桌球女團8強賽中華對日本，將推出陳思羽、李昱諄、劉馨尹等3人應戰。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最新中華隊快報
▪ 中華隊點將錄
▪ 賽程與轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言