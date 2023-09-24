亞運桌球／勝新加坡 中華女團8強門票到手

杭州亞運今天進行的女子桌球團體16強賽，中華女子代表隊靠著鄭怡靜、陳思羽、李昱諄聯手以3比0擊敗新加坡，順利挺進最終8強。

中華女子桌球代表隊在預賽關鍵戰役以2比3敗給北韓，無緣拿下分組第1提前晉級8強，因此今天才必須在16強賽事多打一輪對新加坡的比賽。

今天首點還是排出有傷在身的鄭怡靜出賽，她和新加坡的曾尖對戰近50分鐘，才以11比9、11比9、11比13、13比11獲勝，也替中華女團打出士氣。

接著陳思羽以11比3、11比7、11比4擊敗王歆茹，而隨後第3點中華小將李昱諄和新加坡的周靖褘苦戰5局，才以12比14、11比8、14比12、5比11、11比4驚險過關，幫助中華女團收下勝利。

教練鄭佳奇賽後接受中央社訪問時說：「上次世錦賽交手的時候新加坡拿了我們2點，所以這次也不能太過輕敵，而且對方還主動變陣，幸好怡靜上場扮演了很好的領頭作用。」

只不過鄭怡靜右腳傷勢始終是很大的負擔，預計下午4時登場的女團8強賽，中華將對上實力堅強的日本。鄭佳奇說：「原本有跟怡靜討論是不是要多休息一點，但她似乎堅持要繼續帶傷上場比賽，我只能賽前再多和她討論看看。」

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