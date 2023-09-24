亞運棒球／中華隊25日出發杭州 吳思賢：拚金牌過程也要完美

亞運成棒代表隊今天安排輕量練球，明天下午出發前往杭州，總教練吳思賢表示，此批球員投、打戰力整齊，大家都想要拿金牌，但也會提醒球員過程要做到完美。

杭州亞運棒球項目代表隊今天安排輕量重量訓練，待今晚最後4名中職球員野手林立、林子偉、申皓瑋及捕手戴培峰報到後就到齊，預計明天下午出發，抵達中國杭州後，26日會安排練球，27日與中國代表隊打練習賽。

今天出發前最後練習日，吳思賢接受中央社記者訪問時表示，球員看起來都已經進入狀況，代表國家打國際賽當然會有壓力，都想要爭取最好成績，也會鼓勵球員，大家都是頂尖的選手，要對自己有信心。

中華代表隊此次陣中有17名職棒球員，加上經驗不錯的業餘球員，包括上屆銅牌班底吳昇峰、王政浩。吳思賢表示，投手戰力平均，如果打者正常發揮也不會差；中華隊上屆亞運拿下銅牌，此次力拚金牌。吳思賢並提到，大家都想要拿金牌，但也希望過程要做到完美。

代表隊到杭州後會與中國打1場練習賽，中國預期將是複賽對手之一。吳思賢表示，練習賽投手安排上會考慮避免讓中國隊有情蒐的機會，但也需要給球員多一點實戰感覺。

至於主戰捕手抉擇，吳思賢表示，目前還沒有看到戴培峰的狀況，之前印象中覺得林家正守備比較好，但林家正加入球隊後，打擊教練克魯茲（TommyCruz）協助調整，打擊近況也算不錯。

棒球賽程10月1日開打，中華隊首戰與資格賽第1名球隊交手，2日迎戰勁敵韓國隊，3日與香港交手，5日開始打超級循環賽複賽。

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