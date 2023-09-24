亞運棒球／林子豪首次打成棒國家隊 克魯茲讚：以後會很不錯
中職統一獅隊野手林子豪入選亞運代表隊，為首次打成棒國家隊，他自評今年長打雖然偏少，但三振率下降是最大進步。進到代表隊，打擊教練克魯茲幫忙調整，大讚他「以後會很不錯」。
中華職棒統一獅隊21歲內野手林子豪入選亞運棒球賽代表隊，19日就向球隊報到，代表隊集訓期間請來多次協助國家隊打擊調整的教練克魯茲（Tommy Cruz），前幾天克魯茲帶著林安可、林子豪、林家正、吳念庭額外特打訓練。
林子豪今天接受中央社記者訪問時表示，前陣子出賽機會少，希望可以多打一點，所以跟著去特打，過去沒有給克魯茲帶過，但克魯茲打擊上面給的觀念和母隊教的差不多，最大差別是鼓勵，「他很亢奮，會一直鼓勵我，讓我覺得自己好像真的可以很好」。
林子豪業餘時期就是評價很高的內野強打好手，他自評進到職棒這幾年，更可以去解讀比賽、知道什麼時候要做什麼事，至於長打，可遇不可求。
林子豪也提到，今年例行賽長打量雖不如去年多，但選球方面做得不錯，三振率比去年下降很多，算是最大的進步。
克魯茲受訪時特別點名林子豪，直言林子豪雖然還有很多東西需要學習，但是很有潛力，以後會很不錯。
林子豪上一次國家隊是2019年U18世界盃棒球賽，他表示，很久沒有穿上國家隊戰袍，很期待比賽到來，此次與很多資深學長同隊，也希望把握機會觀察內野好手吳念庭和鄭宗哲。
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