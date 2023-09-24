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圖輯／「潮起亞細亞」…開幕式水當元素 綠色減碳

聯合新聞網／ 綜合報導
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。特派記者季相儒／攝影
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。特派記者季相儒／攝影

因新冠肺炎疫情延後一年舉辦的杭州亞運，昨天晚上8點在錢塘江畔的杭州奥體中心體育場正式揭幕。

開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。

這次亞運為了貫徹綠色、智能的辦賽理念，開幕式以投影的數位煙火取代傳統煙火，減少碳排放和汙染。

點燃聖火的部分，由火炬手搭配上線上超過一億名網友在官方APP上參與，組合而成的的投影數據巨人，以虛實連動共同點燃本屆杭州亞運聖火。

杭州亞運正式開幕前的暖場表演。特派記者季相儒／杭州攝影
杭州亞運正式開幕前的暖場表演。特派記者季相儒／杭州攝影

杭州亞運正式開幕前的暖場表演。特派記者季相儒／杭州攝影
杭州亞運正式開幕前的暖場表演。特派記者季相儒／杭州攝影

杭州亞運正式開幕前，主持人在場中和上萬觀眾彩排。特派記者季相儒／杭州攝影
杭州亞運正式開幕前，主持人在場中和上萬觀眾彩排。特派記者季相儒／杭州攝影

杭州亞運昨天晚上將在奧體中心體育場正式揭幕。特派記者季相儒／杭州攝影
杭州亞運昨天晚上將在奧體中心體育場正式揭幕。特派記者季相儒／杭州攝影

中華代表團杭州亞運進場。特派記者季相儒／杭州攝影
中華代表團杭州亞運進場。特派記者季相儒／杭州攝影

跆拳道「國民女友」羅嘉翎和游泳「蝶王」王冠閎共同擔任掌旗官。特派記者季相儒／杭州攝影
跆拳道「國民女友」羅嘉翎和游泳「蝶王」王冠閎共同擔任掌旗官。特派記者季相儒／杭州攝影

跆拳道「國民女友」羅嘉翎和游泳「蝶王」王冠閎共同擔任掌旗官。特派記者季相儒／杭州攝影
跆拳道「國民女友」羅嘉翎和游泳「蝶王」王冠閎共同擔任掌旗官。特派記者季相儒／杭州攝影

因新冠肺炎疫情延後一年舉辦的杭州亞運，昨天晚上8點在錢塘江畔的杭州奥體中心體育場正式揭幕。特派記者季相儒／攝影
因新冠肺炎疫情延後一年舉辦的杭州亞運，昨天晚上8點在錢塘江畔的杭州奥體中心體育場正式揭幕。特派記者季相儒／攝影

地主大陸隊進場時觀眾熱烈歡呼。特派記者季相儒／攝影
地主大陸隊進場時觀眾熱烈歡呼。特派記者季相儒／攝影

開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。特派記者季相儒／攝影
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。特派記者季相儒／攝影

開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。特派記者季相儒／攝影
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。特派記者季相儒／攝影

開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。特派記者季相儒／攝影
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。特派記者季相儒／攝影

這次亞運為了貫徹綠色、智能的辦賽理念，開幕式以投影的數位煙火取代傳統煙火，減少碳排放和汙染。特派記者季相儒／攝影
這次亞運為了貫徹綠色、智能的辦賽理念，開幕式以投影的數位煙火取代傳統煙火，減少碳排放和汙染。特派記者季相儒／攝影

大陸國家主席習近平（右）與夫人彭麗媛（左）出席此次杭州亞運開幕式。特派記者季相儒／攝影
大陸國家主席習近平（右）與夫人彭麗媛（左）出席此次杭州亞運開幕式。特派記者季相儒／攝影

最後在點燃聖火的部分，由火炬手搭配上線上超過一億名網友在官方APP上參與，組合而成的的投影數據巨人，以虛實連動共同點燃本屆杭州亞運聖火。特派記者季相儒／攝影
最後在點燃聖火的部分，由火炬手搭配上線上超過一億名網友在官方APP上參與，組合而成的的投影數據巨人，以虛實連動共同點燃本屆杭州亞運聖火。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運聖火點燃。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運聖火點燃。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 聖火 杭州亞運熱點

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