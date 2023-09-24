圖輯／「潮起亞細亞」…開幕式水當元素 綠色減碳

因新冠肺炎疫情延後一年舉辦的杭州亞運，昨天晚上8點在錢塘江畔的杭州奥體中心體育場正式揭幕。
開幕式以「潮起亞細亞」為主題，用水當元素，串聯《水潤秋暉》、《錢塘潮湧》等表演節目，整體節奏流暢。
這次亞運為了貫徹綠色、智能的辦賽理念，開幕式以投影的數位煙火取代傳統煙火，減少碳排放和汙染。
點燃聖火的部分，由火炬手搭配上線上超過一億名網友在官方APP上參與，組合而成的的投影數據巨人，以虛實連動共同點燃本屆杭州亞運聖火。
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