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廣角鏡／亞運中繼站 扮選手後盾
複製五年前雅加達亞運「蘇丹公寓」的成功經驗，體育署和國訓中心在錢塘江畔的杭州盛捷國際辦公中心服務公寓打造杭州亞運中繼站，國訓中心的廚師、營養師和運動整復師隨時待命，成代表團背後無名英雄。教育部常務次長林騰蛟（左一）、體育署署長鄭世忠（右一）、和中華體育總會會長葉政彥（左二）昨到中繼站了解準備狀況。
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