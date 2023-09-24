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亞運男籃／阿提諾出賽未定 中華隊目標「分組第一」
上屆雅加達亞運打進最終四強的中華男籃隊，前天已經抵達杭州，儘管和地主中國大陸隊同組，歸化球員阿提諾能否如期上陣仍是未知數，中華男籃總教練桑茂森仍喊出「分組第一」目標，盼預賽取得全勝戰績，直接晉級八強。
杭州亞運男籃共十六隊與會，中華隊和地主、黎巴嫩和蒙古位於Ｂ組，分組第一可直接闖關八強，分組二、三將交叉對決，爭取最後八強資格。由於黎巴嫩日前退出，位置由香港補上，成中華隊廿六日晚上八點的首戰對手，廿八日將在奧體中心新場館迎戰地主，卅日分組最終戰碰蒙古。
桑茂森提到，香港和黎巴嫩強度雖有落差，但重點是後兩戰，球隊仍會以正常心態面對每一場，「以分組第一為目標出線。」
昨天桑茂森也透露中華隊的先發成員，一號位林庭謙、二號位劉錚、四號位「大房東」曾文鼎，五號位是歸化球員阿提諾，唯一還沒確定的三號小前鋒將從李啟瑋和盧峻翔中選擇，充滿得分爆發力的「黑豹」阿巴西將扮演第六人角色。
阿提諾是否能出賽，目前仍是未知數，桑茂森表示，確切答案要等領隊會議才揭曉，不過球隊也有預先準備，像是讓曾文鼎打到五號位，「不只是賽事規章會影響球員是否能出賽，犯規也會，內部球員已經有討論，有在做準備。」
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