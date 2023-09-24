亞運／中印主權爭議 3印運動員參賽受阻

杭州亞運昨晚登場，印度外交部廿二日指控，有三名印度選手未能取得入境大陸的許可文件，無法入境大陸，比賽恐報銷，這一切都源起於中印領土主權爭議。印度外交部為此向中方強烈抗議，印度體育部長塔庫爾也取消原定行程，不出席本屆亞運。

香港○一報導，印度外交部廿二日表示，印度三名來自阿魯納恰爾邦的女子武術選手廿日未能取得入境大陸的許可文件，無法到杭州參加亞運。

據指出，三人原定在廿日晚間與印度武術隊另外八人一同從新德里飛往香港，再轉往杭州，但發現無法下載入境驗證使用、可充當簽證的認證卡，意即無法入境大陸，因此團隊決定不讓她們登機。

亞奧理事會則說，大陸沒拒絕此三人入境，這三名印度運動員已獲得進入大陸的簽證，並已開通亞運註冊卡，只是他們並不接受「另紙簽證」，亞奧理事會正在與中、印兩國政府進行商議。

所謂的「另紙簽證」，是指中方不在印度居民護照上加蓋簽證，而是發放單獨貼在護照上的旅行文件。印度方面認為，陸方此做法是質疑其對這地區的主權。而阿魯納恰爾邦（陸方稱藏南地區）確實為中印主權爭議地區，外媒指出，另紙簽證已成為大陸用來強調擁有主權的政治工具。

大陸外交部發言人毛寧廿二日回應指，陸官方從不承認所謂「阿魯納恰爾邦」，「藏南地區」是中國領土的一部分。

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