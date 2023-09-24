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杭州風情畫／主打環保、簡約 回收集點換玩偶

聯合報／ 特派記者陳宛晶
這次亞運為了貫徹綠色、智能的辦賽理念，開幕式以投影的數位煙火取代傳統煙火，減少碳排放和汙染。特派記者季相儒／攝影
這次亞運為了貫徹綠色、智能的辦賽理念，開幕式以投影的數位煙火取代傳統煙火，減少碳排放和汙染。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運經歷卡在疫情中的籌辦期，開銷飽受當地民眾檢視，但或許也是在這樣的背景下，讓「環保」和「簡約」成為關鍵詞，相比過去大型運動會總會標榜花費多少重金打造，本屆官方尚未公布總開銷，更多是著重於省了多少，連媒體村內的一個水瓶都能因環保產生價值。

本屆賽事在媒體吃住上頗受好評，入住全新的大型高樓社區，但在房內設備上可見「能省則省」的痕跡，各房內的吹風機、晾衣架等用品多少有使用痕跡，明顯非專為這次賽事添購，而是借調而來。

房內備妥每人四大箱、共計九十六瓶礦泉水，而這些使用過的空瓶都有用處。亞運村制定集點方案，一個水瓶可以兌換一點，另外三天不換床單、一天不換毛巾也都能集點，滿五十點可換獎品，想要吉祥物玩偶也可用一百點換到，讓到訪媒體在這裡近三周的生活有了額外的目標，離開時要帶一隻吉祥物玩偶回台灣。

使用可分解材質餐具的媒體餐廳，也是本屆大受好評的部分。

媒體村供應免費早餐，午、晚餐廿元人民幣及宵夜十元人民幣，都採吃到飽模式，價位堪稱大型運動會罕見風景，不僅各地風味料理都吃得到，北海道冰淇淋的攤位更是多數媒體離開餐廳前的最後一站。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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