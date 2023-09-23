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亞運棒球／林加祐砲轟梁玹種當完美句點 轉換身分參與亞運

中央社／ 台北23日電
上屆亞運棒球抗韓英雄林加祐在杭州亞運轉換身分，擔任台灣代表隊教練，他23日在台北受訪表示，這次花了很多心思，盼協助選手在不受傷的狀態下達到訓練強度。圖／中央社
上屆亞運棒球抗韓英雄林加祐在杭州亞運轉換身分，擔任台灣代表隊教練，他23日在台北受訪表示，這次花了很多心思，盼協助選手在不受傷的狀態下達到訓練強度。圖／中央社

林加祐上屆亞運砲轟梁玹種、成為抗韓英雄，本屆亞運棒球賽轉換身分成教練，花更多的心思協助球員體能訓練安排；回顧那發全壘打，林加祐僅表示很幸運、球員生涯尾巴有完美的句點。

2018年印尼雅加達亞運當時台灣以業餘球員為主體參賽，預賽首戰與韓國交手，韓國派出王牌梁玹種先發，林加祐首局就開轟，2分砲幫助球隊奠定勝基，加上投手吳昇峰先發好投，兩人聯手當「抗韓英雄」，幫助台灣拿下振奮人心的一勝。

今年杭州亞運吳昇峰成為代表隊中年紀最長的球員，扛起隊長重責，林加祐則轉換身分以外野兼體能教練的角色再度參與亞運賽事。

回顧那一發全壘打，林加祐接受中央社記者訪問時僅表示，現在不會特別去想了，那就是球員生涯比賽的過程，「我覺得自己很幸運，球員生涯的尾巴，有一個好的表現、完美的結束」，但接下來還是會持續努力，相信幸運之神就會站在身邊。

林加祐2018年打完亞運後慢慢從球員退下，2019年正式擔任合作金庫棒球隊的教練，他直言當選手比較簡單，當教練需要費更多心思在訓練上，自己體能上面學習不足的地方還很多，此次也花了很多心思，希望協助選手在不受傷的狀態下達到訓練的強度。

林加祐也有請教國家隊經驗豐富的體能教練呂祐華，林加祐表示，此批亞運代表隊職業球員很多，也是第一次帶到這麼多具職棒資歷的好手，他們的經驗不會差，大家調整上、自我要求也都很明確，訓練上很放心，比較擔心的是團隊默契，也希望協助職業球員和業餘球員間溝通更順暢。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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