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亞運／24日賽事焦點 我劍指第100金、大熱門楊勇緯首輪免打

中央社／ 杭州23日電
我國柔道好手楊勇緯亞運目標只有金牌，他也被看好有機會搶下我國賽史第100金。 聯合報系資料照
我國柔道好手楊勇緯亞運目標只有金牌，他也被看好有機會搶下我國賽史第100金。 聯合報系資料照

杭州亞運今天進行開幕式，明天起即將要開始主要賽程，中華隊是否能在明天就搶下史上第100金是觀賽重點，其中柔道男子60公斤級好手楊勇緯、女子射擊項目都可以期待。

本屆杭州亞運是中華代表團史上第13次參加亞運，到上屆的雅加達亞運為止，已累積拿下99金、144銀、276銅，因此本屆亞運將會完成史上第100金壯舉。

其中又以楊勇緯最受矚目，2年前他首度叩關奧運就締造歷史，勇奪東奧男子柔道60公斤級銀牌。雖然楊勇緯在今年上半年陷入低潮，不過他在20日出發杭州時表示，日前曾赴日本移地訓練1個月，學習日本技術，像是「搶手」動作，「對我來說滿有幫助，明顯看到一些變化，希望有好表現。」

今天男子柔道60公斤級的籤表也出爐，楊勇緯抽到第3種子、首輪輪空，明天直接要比16強賽。

女子射擊項目部分，林穎欣、宋諭婷、陳淇要力拚女子10公尺空氣步槍的團體賽及個人賽獎牌；女子武術好手劉佩勳明天將參加武術太極拳、太極劍，也有機會奪牌、甚至直指金牌。

由「鞍馬王子」李智凱領軍的男子競技體操團體賽也將在明天進行，台灣代表隊要全力拚獎牌；游泳項目明天有3名台灣選手出賽，分別為男子200公尺混合式王星皓、女子50公尺蛙式林姵彣、男子100公尺仰式莊沐倫。

女子桌球團體賽雖然昨天不敵北韓，不過仍以1勝1敗晉級16強，明天在16強賽要與新加坡隊交手，如果順利過關，下午還要比8強，拿下勝利就可以晉級4強、至少銅牌；男子團體部分則是明天下午要在8強賽搶勝，爭取奪牌機會。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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