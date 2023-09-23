快訊

中秋天公不作美 下周「這日」後雨區擴、熱帶系統可能生成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運棒球／陳敏賜盼為業餘爭口氣 笑稱李灝宇壯的像牛

中央社／ 台北23日電
第19屆杭州亞運台灣棒球代表隊陣中陳敏賜（前）是業餘打者指標人物，他23日在天母球場受訪時坦言，多少會有壓力，希望能有好表現為業餘爭一口氣。中央社記者謝靜雯攝 112年9月23日 中央社
第19屆杭州亞運台灣棒球代表隊陣中陳敏賜（前）是業餘打者指標人物，他23日在天母球場受訪時坦言，多少會有壓力，希望能有好表現為業餘爭一口氣。中央社記者謝靜雯攝 112年9月23日 中央社

亞運成棒隊長之一陳敏賜是業餘打者指標人物，陳敏賜坦言多少有壓力，希望有好表現為業餘爭一口氣；陳敏賜過去有旅外和中職資歷，稱讚年輕球員資質和身材好，「李灝宇壯的像頭牛」。

亞運成棒代表隊今天在天母棒球場安排練球，此次隊長為投手吳昇峰、野手陳敏賜，希望借重他們的經驗帶領其他年輕球員。

33歲的陳敏賜具有旅美資歷，曾效力中職Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），陳敏賜職業生涯前期是投手，後期棄投從打，從職棒退下後加盟業餘棒球隊，目前效力台中市成棒隊，也是具有全壘打能力的強打者。

陳敏賜上一次打國家隊是2019年亞錦賽，此次再披上國家隊球衣還被賦予隊長職務，他表示有點意外，但不會特別做什麼改變，以身作則、盡量感染其他球員，讓大家用好的態度上場比賽，年輕球員其實都在看。

此次亞運代表隊中旅外和中職球員有17人占多數，陳敏賜是業餘打者指標性人物，他表示，說真的還是會緊張，但興奮的感覺大過緊張，也知道這可能是最後一次亞運機會了，希望能用享受的方式完成這次比賽。

陳敏賜也提到，此次代表業餘球員參賽，希望表現可以和職棒球員抗衡，算是給自己方向和目標，能有好表現替業餘球員爭一口氣。

昨天亞運成棒隊有跟合作金庫棒球隊安排練習賽，也是旅外和中職球員加入後首次搭配實戰，陳敏賜表示，感覺蠻不一樣的，大家都很厲害，不需要特別擔心什麼。

杭州亞運棒球中華隊出發前今天在天母棒球場最後一次練球，旅美內野手鄭宗哲（左）與李灝宇（右）兩人在打擊練習時交流。聯合報記者余承翰／攝影
杭州亞運棒球中華隊出發前今天在天母棒球場最後一次練球，旅美內野手鄭宗哲（左）與李灝宇（右）兩人在打擊練習時交流。聯合報記者余承翰／攝影

陳敏賜也有旅外經驗，他表示陣中年輕球員會跟他聊現在的旅外環境，相比起來現在的環境真的太幸福了，陳敏賜稱讚年輕球員有很好的資質，投手潘文輝身材很好，也被打者李灝宇身材嚇到，「他壯的像一頭牛」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

延伸閱讀

亞運棒球／韓國陣容設限削弱實力 韓媒嘆中華隊變強恐苦戰

亞運棒球／林凱威退賽也不能打中職？棒協：從沒說過

亞運棒球／李灝宇談被交易 天母集訓想到郭天信飛來飛去

亞運棒球／中華隊17職棒入陣 鄭宗哲看名單：好像蠻強的

相關新聞

亞運棒球／鎖定南韓中華隊好投手先上 被情蒐的鄭浩均很期待

棒球中華隊出發前往杭州亞運前，今天在天母棒球場最後一次練球，總教練吳思賢分析賽程，預賽主要鎖定南韓隊「最好的投手都要先上...

亞運棒球／打教克魯茲調一下 林安可被點名扛中心棒次

今天是棒球中華隊前往杭州亞運前最後一次團練，由於仍有中職打者未會合，先發打線可能要到27日才會決定，總教練吳思賢初步規劃...

亞運棒球／成古林睿煬指定室友 戴培峰：很想一起睡

統一獅隊投手古林睿煬入選今年杭州亞運中華隊，也是成棒生涯的第一個國際賽，室友已經挑好，就是高中時期的捕手搭檔戴培峰，兩人...

亞運／24日賽事焦點 我劍指第100金、大熱門楊勇緯首輪免打

杭州亞運今天進行開幕式，明天起即將要開始主要賽程，台灣隊是否能在明天就搶下史上第100金是觀賽重點，其中柔道男子60公斤...

亞運現場／食物、酒精都不能帶 開幕式維安超高規格

因疫情延後一年舉行的杭州亞運，今天晚上8點將正式揭幕，中國大陸主席習近平將親自蒞臨，讓開幕式維安規格超越過往賽會，不但進...

亞運桌球／16強籤表出爐 女團16強打新加坡、男團8強輪空

杭州亞運中華桌球代表隊在男團、女團都取得晉級16強門票後，淘汰賽籤表出爐，男團16強輪空，8強遭遇香港、北韓之間的勝方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦