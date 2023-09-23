亞運棒球／陳敏賜盼為業餘爭口氣 笑稱李灝宇壯的像牛

亞運成棒隊長之一陳敏賜是業餘打者指標人物，陳敏賜坦言多少有壓力，希望有好表現為業餘爭一口氣；陳敏賜過去有旅外和中職資歷，稱讚年輕球員資質和身材好，「李灝宇壯的像頭牛」。

亞運成棒代表隊今天在天母棒球場安排練球，此次隊長為投手吳昇峰、野手陳敏賜，希望借重他們的經驗帶領其他年輕球員。

33歲的陳敏賜具有旅美資歷，曾效力中職Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），陳敏賜職業生涯前期是投手，後期棄投從打，從職棒退下後加盟業餘棒球隊，目前效力台中市成棒隊，也是具有全壘打能力的強打者。

陳敏賜上一次打國家隊是2019年亞錦賽，此次再披上國家隊球衣還被賦予隊長職務，他表示有點意外，但不會特別做什麼改變，以身作則、盡量感染其他球員，讓大家用好的態度上場比賽，年輕球員其實都在看。

此次亞運代表隊中旅外和中職球員有17人占多數，陳敏賜是業餘打者指標性人物，他表示，說真的還是會緊張，但興奮的感覺大過緊張，也知道這可能是最後一次亞運機會了，希望能用享受的方式完成這次比賽。

陳敏賜也提到，此次代表業餘球員參賽，希望表現可以和職棒球員抗衡，算是給自己方向和目標，能有好表現替業餘球員爭一口氣。

昨天亞運成棒隊有跟合作金庫棒球隊安排練習賽，也是旅外和中職球員加入後首次搭配實戰，陳敏賜表示，感覺蠻不一樣的，大家都很厲害，不需要特別擔心什麼。

杭州亞運棒球中華隊出發前今天在天母棒球場最後一次練球，旅美內野手鄭宗哲（左）與李灝宇（右）兩人在打擊練習時交流。聯合報記者余承翰／攝影

陳敏賜也有旅外經驗，他表示陣中年輕球員會跟他聊現在的旅外環境，相比起來現在的環境真的太幸福了，陳敏賜稱讚年輕球員有很好的資質，投手潘文輝身材很好，也被打者李灝宇身材嚇到，「他壯的像一頭牛」。

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