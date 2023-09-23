亞運／引反送中聯想 港媒：香港隊吉祥物遭停用
第19屆亞洲運動會今晚將於杭州揭幕，港媒01報導，外型為黃色獅子的香港隊吉祥物「堅仔」先前遭批評讓人聯想到支持反送中運動的「黃絲」，並因此在亞運開幕前夕遭停用。
香港01昨天報導，「堅仔」（Rock）是一隻外型為黃色獅子的玩偶，由香港知專設計學院學生潘祖瑩設計。港協形容「堅仔」帶着「獅子山（香港著名山峰及地標）精神DNA」，如同香港隊運動員，面對困難和挑戰也不會輕言放棄，能堅持到底、跨過難關。
不過，「堅仔」7月首次在香港立法會亮相後便引起抨擊，被稱為「黃獅」，批評指會讓人聯想起支持反送中事件的「黃絲」，並稱以黃色獅子作為香港隊吉祥物的做法「政治智慧不高」，促請港協盡快更換吉祥物。
香港01接獲消息說，在歷時兩個半月的爭論後，港協暨奧委會在亞運開幕前夕決定停用「堅仔」，不再亮相亞運活動。
報導說，港協20日在社群媒體預告港隊賽程時「堅仔」仍有登場，意味著將堅仔下架是近日決定。
據指出，港協暨奧委會21日預告港隊賽程時，原先中間位置的「堅仔」已經被港協暨奧委會會徽取代。
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