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亞運跆拳道／籤表出爐 中華隊躲不過前4種子有硬仗

中央社／ 杭州23日電
第19屆亞洲運動會在杭州，跆拳道項目賽程籤表出爐，台灣代表隊對打項目今年目標1金1銀，其中女將羅嘉翎（前右4）將是爭金重點選手。 （羅嘉翎提供）中央社
第19屆亞洲運動會在杭州，跆拳道項目賽程籤表出爐，台灣代表隊對打項目今年目標1金1銀，其中女將羅嘉翎（前右4）將是爭金重點選手。 （羅嘉翎提供）中央社

杭州亞運跆拳道籤表出爐，總教練劉祖蔭今天說，這次部分量級台灣選手在8強賽就可能遇到前4種子，不乏奧運金牌，他坦言，這次亞運很難打，但選手仍將全力以赴，對打項目目標1金1銀。

杭州亞運跆拳道項目賽事24日登場，首日將展開品勢賽程，25日起進行對打和混合團體賽賽事，劉祖蔭接受中央社記者訪問時表示，目前選手適應狀況都還不錯，「體重也都控制地很好」。

台灣隊在跆拳道對打項目，共派出5男、5女參加，劉祖蔭表示，部分量級的台灣選手在8強賽就可能遇到前4種子，他評估這次亞運很難打，因為亞洲各國好手都來爭取奧運積分。

劉祖蔭以莊天羽為例，女子49公斤級8強賽就可能遭遇到東京奧運金牌、泰國好手班妮帕（PanipakWongpattanakit），男子68公斤級邱義睿第2場預計強碰東京奧運金牌、烏茲別克好手拉希托夫（UlugbekRashitov）。

至於63公斤級徐晧祐，8強賽潛在對手為世錦賽銀牌、泰國好手圖丁當（Banlung Tubtimdang），而徐晧祐即使通過8強考驗，4強賽也可能遇到中國選手梁育帥。

東京奧運女子57公斤級銅牌得主羅嘉翎為這次台灣隊奪牌希望，劉祖蔭也看好徐晧祐有機會搶獎牌，這次跆拳道對打項目目標1金1銀。

羅嘉翎女子57公斤級首輪對手為不丹選手楊辰（Tshering Yangchen，音譯），若能連過2關，4強賽將與2018年亞運銅牌得主黎巴嫩選手奧恩（LaetitiaAoun）交手，羅嘉翎爭金路上最大勁敵中國好手駱宗詩，決賽才會碰頭。

羅嘉翎指導教練劉聰達表示：「每輪都是挑戰，還沒打都不知道輸贏。」

不過，有別於過去團體賽安排在個人賽之後，這次團體賽提前舉行，台灣隊預計派出林唯均、羅嘉翎、邱義睿、李孟恩參賽，首戰對手將是韓國隊。

由於羅嘉翎有傷在身，加上25日混合團體賽隔天就是重頭戲57公斤級個人賽，劉祖蔭表示，會以不要受傷為優先，由於團體賽較為粗暴，因此選手輪替時，會盡量讓男選手多上場。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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