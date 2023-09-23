快訊

全力衝刺總統選戰！侯友宜今起請假參選

打雷又降雨怕再度爆炸！明揚廠區傳有禁水物質 消防搜救暫停

美佛州驚見4.3公尺巨鱷 嘴裡叼「人類屍體」嚇壞路人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運棒球／韓國陣容設限削弱實力 韓媒嘆中華隊變強恐苦戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杭州亞運棒球中華隊集訓。 記者邱德祥／攝影
杭州亞運棒球中華隊集訓。 記者邱德祥／攝影

由於可以免除兵役的巨大誘因，讓亞運棒球賽幾乎等同於韓國的「金牌專場」。自從1998年曼谷亞運以來，韓國在這6屆亞運中一共拿下5面金牌，唯一例外就是2006年杜哈亞運金牌戰敗給了中華隊。

今年杭州亞運，韓國將邁向4連霸，不過在開打之前，《週刊朝鮮》卻是直指這批韓國國家隊礙於種種因素，可說是「史上最弱代表隊」。

其中一項主要原因在於，因為亞運金牌可免兵役造成社會爭議，認為像日本都沒派出職棒球員出征，韓國卻是為了兵役豁免權顯得「殺雞用牛刀」。這也導致代表隊成員選拔做出了調整，設定了年齡和職業聯賽資歷的限制，以年輕球員為主體組成亞運國家隊，而非過往夢幻般的強大陣容。

此外像是強打李政厚、王牌左投具昌模、新生代左投李義理等先後退出國家隊，加上幾位入選的球員近期狀態都欠佳，這讓媒體更認為韓國代表隊在實力自我削弱之餘，讓金牌4連霸之路顯得艱困。

另一方面，《週刊朝鮮》也分析了韓國主要對手中華隊和日本隊的戰力，其中點名中華隊此次徵召了7名在小聯盟打拚的球員，還有多位2019年U18世界盃冠軍成員，加上中職主力的奧援，可說是為亞運做足了準備，整體實力不可小覷。

報導中提到中華隊陣中有幾位必須警惕的球員，投手方面分別是效力海盜小聯盟的陳柏毓、費城人的潘文輝、紅襪的劉致榮、響尾蛇的林昱珉，這些年輕世代好手都具備150公里以上的球速；至於打者則是由林子偉領軍，加上先前經典賽發揮出色的海盜小聯盟好手鄭宗哲等。

文章最後引述棒球相關人士的說法，認為韓國隊在沒有限制情況下所組的陣容，曾在上屆雅加達亞運小組賽以1比2敗給中華隊；和當時相比，如今實力顯得更弱的韓國隊，碰上戰力提升的中華隊，恐怕將會面臨一番苦戰。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

相關新聞

亞運棒球／鎖定南韓中華隊好投手先上 被情蒐的鄭浩均很期待

棒球中華隊出發前往杭州亞運前，今天在天母棒球場最後一次練球，總教練吳思賢分析賽程，預賽主要鎖定南韓隊「最好的投手都要先上...

亞運棒球／韓國陣容設限削弱實力 韓媒嘆中華隊變強恐苦戰

由於可以免除兵役的巨大誘因，讓亞運棒球賽幾乎等同於韓國的「金牌專場」。自從1998年曼谷亞運以來，韓國在這6屆亞運中一共拿下5面金牌，唯一例外就是2006年杜哈亞運金牌戰敗給了中華隊。 今年杭州

亞運籃球／目標攀過地主長城 桑茂森：要以分組第一出線

上屆亞運打進4強的中華男籃，昨天已經抵達杭州，總教練桑茂森表示，目前球員都是健康狀態，儘管和地主中國大陸同組，仍以分組第...

亞運桌球／16強籤表出爐 女團16強打新加坡、男團8強輪空

杭州亞運中華桌球代表隊在男團、女團都取得晉級16強門票後，淘汰賽籤表出爐，男團16強輪空，8強遭遇香港、北韓之間的勝方，...

亞運／開箱中華代表團中繼站 20年資歷廚師、運動整復師駐點

複製5年前雅加達亞運「蘇丹公寓」的成功經驗，體育署和國訓中心杭州亞運在錢塘江畔的杭州盛捷國際辦公中心服務公寓打造中繼站，...

亞運棒球／林凱威退賽也不能打中職？棒協：從沒說過

味全龍隊林凱威因受傷無法加入杭州亞運中華隊，引發一連串風波，昨日更傳出亞運國手因傷辭退，要等亞運賽事結束後才能在中職出賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦