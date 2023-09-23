亞運棒球／韓國陣容設限削弱實力 韓媒嘆中華隊變強恐苦戰

由於可以免除兵役的巨大誘因，讓亞運棒球賽幾乎等同於韓國的「金牌專場」。自從1998年曼谷亞運以來，韓國在這6屆亞運中一共拿下5面金牌，唯一例外就是2006年杜哈亞運金牌戰敗給了中華隊。

今年杭州亞運，韓國將邁向4連霸，不過在開打之前，《週刊朝鮮》卻是直指這批韓國國家隊礙於種種因素，可說是「史上最弱代表隊」。

其中一項主要原因在於，因為亞運金牌可免兵役造成社會爭議，認為像日本都沒派出職棒球員出征，韓國卻是為了兵役豁免權顯得「殺雞用牛刀」。這也導致代表隊成員選拔做出了調整，設定了年齡和職業聯賽資歷的限制，以年輕球員為主體組成亞運國家隊，而非過往夢幻般的強大陣容。

此外像是強打李政厚、王牌左投具昌模、新生代左投李義理等先後退出國家隊，加上幾位入選的球員近期狀態都欠佳，這讓媒體更認為韓國代表隊在實力自我削弱之餘，讓金牌4連霸之路顯得艱困。

另一方面，《週刊朝鮮》也分析了韓國主要對手中華隊和日本隊的戰力，其中點名中華隊此次徵召了7名在小聯盟打拚的球員，還有多位2019年U18世界盃冠軍成員，加上中職主力的奧援，可說是為亞運做足了準備，整體實力不可小覷。

報導中提到中華隊陣中有幾位必須警惕的球員，投手方面分別是效力海盜小聯盟的陳柏毓、費城人的潘文輝、紅襪的劉致榮、響尾蛇的林昱珉，這些年輕世代好手都具備150公里以上的球速；至於打者則是由林子偉領軍，加上先前經典賽發揮出色的海盜小聯盟好手鄭宗哲等。

文章最後引述棒球相關人士的說法，認為韓國隊在沒有限制情況下所組的陣容，曾在上屆雅加達亞運小組賽以1比2敗給中華隊；和當時相比，如今實力顯得更弱的韓國隊，碰上戰力提升的中華隊，恐怕將會面臨一番苦戰。

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