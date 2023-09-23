亞運滑板／林逸凡目標奪牌 與日選手做「國民外交」

杭州亞運台灣代表團中年僅11歲「滑板女孩」林逸凡有望挑戰獎牌，即使訓練很辛苦，她卻超齡地說：「要進步就是要辛苦啊」；林逸凡也藉機與偶像日本選手互動，做起國民外交。

林逸凡接受系統性訓練僅3年時間就滑進亞運，談到當初玩滑板的契機，林逸凡笑說：「有一次在河堤散步，媽媽看到有人在玩滑板覺得很帥，就去學了，然後有一次哥哥考了100分，媽媽買給他技術板，之後我說我也要。」

雖然一開始會覺得很害怕，但林逸凡認為滑板運動很好玩，「尤其是完成一個新招的時候。」林逸凡的拿手技巧為「Hand Plant360」，為拋起來用手撐地後轉360度，被問到學會這項技巧花了多久，林逸凡笑說：「我3分鐘就學會了，原本國外很多人做180，但撐一撐都會轉過頭，就變成360了。」

小小年紀就要接受長時間訓練，而且還要一直飛到國外比賽、訓練，林逸凡坦言很辛苦，「但沒有怎麼辦，要進步就是要辛苦啊，一直在國內練習反而會更難適應。」至於這次杭州亞運的目標，她喊出「前3名」。

林逸凡的偶像是這次的15歲日本選手草木HINANO，林逸凡說非常崇拜她，「她很厲害，之前透過比賽認識的，她是第一個跟我講話的厲害選手，在我跌倒時會問我還好嗎，要走的時候也會跟我說掰掰，我們是用英文溝通。」

2人的交情今天也引起在場日本媒體的興趣，林逸凡當場做起「國民外交」，與草木HINANO一起接受日媒訪問，林逸凡全程都害羞地不敢直視偶像，日本記者也直呼林逸凡「好可愛」。談到對林逸凡的第一印象，草木HINANO表示，「雖然她小小隻的，不過是很努力的選手，而且有一個招式我不太會 但她一下就學會了。」

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