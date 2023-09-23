快訊

屏東工廠惡火釀嚴重死傷 明揚國際董事長發聲了：將全力負起責任

屏東明揚國際工廠大火逾百人傷亡 產險業者指15億保額恐不夠賠

午後對流發展旺！屏東等9縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運滑板／林逸凡目標奪牌 與日選手做「國民外交」

中央社／ 杭州23日電
林逸凡（下）小小年輕已經有許多征戰經驗。 圖／取自林逸凡IG
林逸凡（下）小小年輕已經有許多征戰經驗。 圖／取自林逸凡IG

杭州亞運台灣代表團中年僅11歲「滑板女孩」林逸凡有望挑戰獎牌，即使訓練很辛苦，她卻超齡地說：「要進步就是要辛苦啊」；林逸凡也藉機與偶像日本選手互動，做起國民外交。

林逸凡接受系統性訓練僅3年時間就滑進亞運，談到當初玩滑板的契機，林逸凡笑說：「有一次在河堤散步，媽媽看到有人在玩滑板覺得很帥，就去學了，然後有一次哥哥考了100分，媽媽買給他技術板，之後我說我也要。」

雖然一開始會覺得很害怕，但林逸凡認為滑板運動很好玩，「尤其是完成一個新招的時候。」林逸凡的拿手技巧為「Hand Plant360」，為拋起來用手撐地後轉360度，被問到學會這項技巧花了多久，林逸凡笑說：「我3分鐘就學會了，原本國外很多人做180，但撐一撐都會轉過頭，就變成360了。」

小小年紀就要接受長時間訓練，而且還要一直飛到國外比賽、訓練，林逸凡坦言很辛苦，「但沒有怎麼辦，要進步就是要辛苦啊，一直在國內練習反而會更難適應。」至於這次杭州亞運的目標，她喊出「前3名」。

林逸凡的偶像是這次的15歲日本選手草木HINANO，林逸凡說非常崇拜她，「她很厲害，之前透過比賽認識的，她是第一個跟我講話的厲害選手，在我跌倒時會問我還好嗎，要走的時候也會跟我說掰掰，我們是用英文溝通。」

2人的交情今天也引起在場日本媒體的興趣，林逸凡當場做起「國民外交」，與草木HINANO一起接受日媒訪問，林逸凡全程都害羞地不敢直視偶像，日本記者也直呼林逸凡「好可愛」。談到對林逸凡的第一印象，草木HINANO表示，「雖然她小小隻的，不過是很努力的選手，而且有一個招式我不太會 但她一下就學會了。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運／開幕式今晚登場 我2家媒體無原因被拒絕入場拍攝

總統接見十大傑出青年 祝林昀儒亞運創佳績

亞運棒球／林凱威退賽也不能打中職？棒協：從沒說過

亞運跆拳道／籤表出爐！羅嘉翎列第2種子 挑戰地主名將霸業

相關新聞

亞運籃球／目標攀過地主長城 桑茂森：要以分組第一出線

上屆亞運打進4強的中華男籃，昨天已經抵達杭州，總教練桑茂森表示，目前球員都是健康狀態，儘管和地主中國大陸同組，仍以分組第...

亞運／開箱中華代表團中繼站 20年資歷廚師、運動整復師駐點

複製5年前雅加達亞運「蘇丹公寓」的成功經驗，體育署和國訓中心杭州亞運在錢塘江畔的杭州盛捷國際辦公中心服務公寓打造中繼站，...

亞運棒球／林凱威退賽也不能打中職？棒協：從沒說過

味全龍隊林凱威因受傷無法加入杭州亞運中華隊，引發一連串風波，昨日更傳出亞運國手因傷辭退，要等亞運賽事結束後才能在中職出賽...

亞運／開幕式今晚登場 我2家媒體無原因被拒絕入場拍攝

杭州亞運開幕式即將在今天晚上登場，不過台灣媒體包括自由時報與ETtoday接獲通知，遭拒核發攝影採訪證，體育署表示，目前...

杭州亞運今開幕 動滋Sports為中華隊集氣抽iPhone 15

杭州亞運會將在今天晚間開幕，我國代表團也將在明天首個獎牌日就登場力拚站上頒獎台與挑戰我國亞運史上第100金，而動滋Spo...

亞運籃球／阿提諾應能參賽 若無法打中華隊已有備案

歸化球員阿提諾能否代表台灣男籃參加杭州亞運，台灣男籃總教練桑茂森今天表示，還待領隊會議後確認，若阿提諾無法出賽，曾文鼎將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦