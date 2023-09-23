亞運滑板／國手林逸凡僅10歲 教練盼外界更認識這項運動

杭州亞運滑板項目台灣隊派出2名小選手林逸凡、林柏羽參加，為這次台灣最小的代表隊，教練陳信宏表示，期盼透過亞運可以讓大家更認識這項運動，也希望台灣訓練環境能更好。

公園滑板項目將於明天進行預賽，台灣隊有年僅11歲的女子選手林逸凡、10歲的男子選手林柏羽，其中林逸凡有機會奪牌。這幾天雖然都有練習行程，不過因雨打亂計劃，今天甚至直接取消，滑板項目教練陳信宏表示，「21日因為下雨沒辦法練，昨天女子有練，但是男子練沒幾分鐘就下雨，今天也取消。」

由於沒辦法實際練習太多，陳信宏指出，「現在就是只能再帶他們去場地看一下加速點、動作落點等等。」不過陳信宏指出，到杭州之前，從8月17日開始在南京移訓了1個月，主因是台灣沒有專門的公園滑板場地，所以只能先去南京練習。

滑板女孩林逸凡9月將代表台灣參加杭州亞運滑板項目，目前正在中國移地訓練，進行最後衝刺。（楊旻芳提供） 中央社

滑板項目在上一屆2018年雅加達亞運首次列入項目，東京奧運則是首次。對於滑板被列為大型綜合運動會的項目，陳信宏認為，一定會有正面影響，「項目進來之後明顯感覺到玩的人增加了，因為曝光度增加，愈來愈多人覺得很有趣。」

陳信宏期盼透過這次杭州亞運，讓大眾更認識這項運動，「還是會希望更多人來認識滑板，我覺得大家只是對滑板不熟悉，覺得危險、或是屬於比較街頭的東西，好像會變壞，但也是一個運動項目。」

陳信宏坦言，滑板項目在台灣沒有完善的環境跟場地，公園滑板的專門訓練場僅在桃園有1座，而且是選手家長自費開的。這次滑板代表隊2名選手年紀都偏小，陳信宏指出，「台灣比較晚發展，沒有場地、所以沒有人，選手也是自己去美國移訓，真的要砸很多錢。」

談到這次亞運目標，陳信宏說：「逸凡給自己設立前3名，她本身滿認真在練，花費的時間也多，加上有辦法出國訓練，是我們最接近奧運的選手。」至於林柏羽，陳信宏期盼他把完整路線跑出來，「大家都會排自己的路線，希望他把自己的路線完成。」

商品推薦

udn討論區