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亞運／開幕式今晚登場 我2家媒體無原因被拒絕入場拍攝

中央社／ 台北23日電
杭州亞運開幕式即將在今天晚上登場，不過台灣媒體包括自由時報與ETtoday接獲通知，遭拒核發攝影採訪證。 路透通訊社
杭州亞運開幕式即將在今天晚上登場，不過台灣媒體包括自由時報與ETtoday接獲通知，遭拒核發攝影採訪證。 路透通訊社

杭州亞運開幕式即將在今天晚上登場，不過台灣媒體包括自由時報與ETtoday接獲通知，遭拒核發攝影採訪證，體育署表示，目前亞運籌委會仍不願說明，但會持續溝通，希望事情可以單純化。

過往亞、奧運開閉幕都是主辦單位發放門票，交由各國奧會統籌分配辦理，今年杭州亞運開幕則改為實名登記，先由各國媒體提出名單與需求，再由主辦單位進行審核並發放採訪證。

杭州亞運於今晚舉行開幕儀式，台灣多家媒體派人前往採訪，今天上午公布大會審查後核可入場採訪的媒體名單，不料全台媒體當中，僅自由時報與ETtoday的攝影遭大會拒絕。

申請採訪遭拒的媒體上午透過群組發問，希望了解原因，而中華奧會則表示：「已有向OCA（亞洲奧林匹克理事會）詢問，僅表示被拒絕申請，其他沒有特別說明。」

事實上，這並非中國首次針對台灣媒體的「特殊待遇」，2010廣州亞運也曾一度拒絕核發採訪證給當年的蘋果日報，最後經斡旋後才同意讓蘋果日報入境採訪，不過似乎有意「隔離」採訪記者，要求蘋果日報下榻指定飯店，而非入住媒體村，且出入都有人員進行記錄。

體育署私下表示，亞運籌委會至今仍沒明確說明拒絕兩家單位申請開幕式採訪證的原因，不過已請中華奧會持續了解、溝通，希望亞運可以回歸單純體育賽事，不要讓亞洲體壇盛事沾染了政治味。

今天開幕式台灣代表團預計出席名單，包括有女子體操、划船、3X3男、女籃、象棋、射擊、網球、武術、擊劍、游泳、拳擊、圍棋代表隊、跆拳道與馬術代表隊等，出席總人數預計69人。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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